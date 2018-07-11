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    Агент: «Ювентус» – последний клуб для Роналду»

    Ранее «Бомбардир» писал, что атакующий футболист Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». Агент игрока Жорже Мендеш рассказал, что это последний трансфер в карьере португальца.

    «Ювентус» станет последним клубом для Криштиану. Я очень рад за Роналду. Он завершит чудесную карьеру в таком коллективе», – сказал агент.

    Контракт между сторонами будет действовать четыре года.

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    Источник: Football Italia

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    11.07.2018 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:27

      он же вроде до 41 года собрался играть, еще семь лет то есть, а за них еще кучу раз все может поменяться. вдруг решит еще перейти куда-нибудь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 08:51

      Такая выгодная работа закончится и у тебя Жорже.

      1
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      Рейтинг: +17

      Abdulbek.Hadjimuradov.95 11 июля 2018, 21:56

      А как же Америка или Китай под конец?

      0
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