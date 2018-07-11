Агент: «Ювентус» – последний клуб для Роналду»

Ранее «Бомбардир» писал, что атакующий футболист Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». Агент игрока Жорже Мендеш рассказал, что это последний трансфер в карьере португальца.
«Ювентус» станет последним клубом для Криштиану. Я очень рад за Роналду. Он завершит чудесную карьеру в таком коллективе», – сказал агент.
Контракт между сторонами будет действовать четыре года.
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Источник: Football Italia