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    Президент «Наполи»: «Жоржиньо перейдет в «Челси». Сарри, скорее всего, тоже»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил переход полузащитника Жоржиньо в «Челси». Также он заявил, что тренер Маурицио Сарри тоже близок к переезду в Лондон.

    «Дело Сарри находится на финишной прямой, это зависит от него. Я изложил свои условия. Все в руках юристов.

    Жоржиньо? Мы говорили сказали себе: «Если у Жоржиньо будут какие-то пожелания, мы их учтем». За это мне придется извиниться перед «Манчестер Сити». Однако, если игрок предпочитает жить в Лондоне, а не в Манчестере, я могу это понять. Если «Челси» готов платить ему больше, я тоже могу это понять.

    Будут ли Жоржиньо и Сарри снова работать вместе? Жоржиньо отправится в «Челси» независимо от Сарри», – сказал Де Лаурентис.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» практически договорился о трансфере Жоржиньо с «Манчестер Сити».

    Источник: Football Italia

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    11.07.2018 18:07
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