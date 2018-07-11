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  • Промес: «Думаю, мы знаем, как снова сделать «Спартак» чемпионом»

Промес: «Думаю, мы знаем, как снова сделать «Спартак» чемпионом»

11 июля 2018, 15:59
18

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес проанализировал неудачное для команды завершение прошлого сезона и поделился ожиданиями от грядущего.

В сезоне-2017/18 москвичи заняли третье место, пропустив вперед ЦСКА в последнем туре. В Кубке России спартаковцы в полуфинале проиграли «Тосно», проводящему свой первый сезон в РФПЛ.

– Судя по календарю, «Спартаку» непросто придется уже в начале сезона. Матчи с прямыми конкурентами, плюс квалификация в Лиге чемпионов, где любая ошибка будет очень дорого стоить. Насколько команда подготовлена к таким испытаниям?

– Мы еще только в самом начале пути, позади лишь половина предсезонной подготовки. Впереди еще много занятий, с течением времени будем набирать форму. Убежден, что к этому непростому этапу мы подойдем в оптимальном состоянии. У меня нет никаких сомнений, что мы будем готовы.

– Вы анализировали, что произошло в концовке прошлого сезона, когда в чемпионате команда пропустила вперед себя ЦСКА, а в Кубке не смогла пройти «Тосно»?

– Конечно, анализировал. Могу сказать, что случившееся меня очень опечалило. Мы были так близки к этим целям!

– К какому выводу пришли?

– В том-то и дело, что точного объяснения по-прежнему дать не могу. Случившееся остается для меня загадкой. В частности, если говорить о Кубке страны, не надо было доводить дело до серии пенальти. У нас были все возможности решить исход матча в игровое время.

– Какие цели ставите лично перед собой в наступающем сезоне?

– Я хочу подтверждать свой уровень. Забивать, отдавать голевые передачи и вновь выиграть титул вместе со «Спартаком».

– Увидят ли спартаковские болельщики в этом сезоне единый коллектив, команду единомышленников, которую можно было наблюдать в чемпионском сезоне 2016/17?

– Думаю, да. Мы стали тогда чемпионами, провели хороший сезон. И мы можем вернуть это время. Думаю, что мы знаем, как это сделать.

– Насколько вам важны эмоции болельщиков, чтобы выиграть еще один чемпионский титул?

– Для команды очень важна поддержка трибун. И здесь я хочу сказать, что у нас действительно лучшие болельщики. Я, признаться, никогда не встречал такой поддержки. Не важно, проигрываем мы или выигрываем, выступаем дома или на выезде, болельщики всегда с нами. Еще раз хочу подчеркнуть, что такого я не встречал нигде!

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Опорник84
1531314561
После чемпионского сезона, вы немного замастерились, посчитали,что всех сможете нагнуть, но это футбол и играть в него умеют многие! В новом сезоне надо выкладываться по полной, просто так вам очки отдавать не будут! Ждем классной игры и побед!
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Супервайзер
1531316453
Один президент США (Рональд Рейган) говорил, что за свободу надо бороться в каждом поколении. Перефразируя его, можно сказать, что за чемпионство надо биться в каждой игре. Вперед, Спартак!
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А Бубнов
1531316643
Главное не куда не уходи! ты лидер команды,и капитан!
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yarik1_78
1531317691
Только с нар откинулся а уже гонит!
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Нас Много
1531318341
Понял, за что он жене вломил... За сомнения в чемпионстве Спартака...
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zigbert
1531322238
Поддержка будет ,в этом не сомневайся. Ждем целеустремленной и самоотверженной игры.
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мы_не_рабы
1531322774
Всё просто. Выигрывать дома, не проигрывать на выезде. В футбол играть, а не выполнять тяжкую работу. И что бы глаза горели как у наших ребят на ЧМ. И помнить - для кого вы играете. Мы же вас обязательно поддержим! Мы одна семья - СПАРТАК !
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Мары
1531323187
Выходите и бейтесь. А мы Вас поддержим.
Ответить
OfaZavr
1531324854
ну посмотрим, а пока поверю на слово) но поддержка безусловно будет как всегда на высоте за это можете быть спокойны.
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ivanthebest
1531327026
Концовка сезона, как и в целом весь сезон - можно обрисовать фразой - "не свезло". Ведь по сути и играли хорошо, и моментов было много, но нелепые ничьи и необъяснимые поражения при хорошей в целом игре, дали такой результат. По всему сезону могу упрекнуть ребят только в 3 играх по-хорошему, в остальных не выигрышных, тупо не фартило...
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