Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Думаю, мы знаем, как снова сделать «Спартак» чемпионом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес проанализировал неудачное для команды завершение прошлого сезона и поделился ожиданиями от грядущего.

    В сезоне-2017/18 москвичи заняли третье место, пропустив вперед ЦСКА в последнем туре. В Кубке России спартаковцы в полуфинале проиграли «Тосно», проводящему свой первый сезон в РФПЛ.

    – Судя по календарю, «Спартаку» непросто придется уже в начале сезона. Матчи с прямыми конкурентами, плюс квалификация в Лиге чемпионов, где любая ошибка будет очень дорого стоить. Насколько команда подготовлена к таким испытаниям?

    – Мы еще только в самом начале пути, позади лишь половина предсезонной подготовки. Впереди еще много занятий, с течением времени будем набирать форму. Убежден, что к этому непростому этапу мы подойдем в оптимальном состоянии. У меня нет никаких сомнений, что мы будем готовы.

    – Вы анализировали, что произошло в концовке прошлого сезона, когда в чемпионате команда пропустила вперед себя ЦСКА, а в Кубке не смогла пройти «Тосно»?

    – Конечно, анализировал. Могу сказать, что случившееся меня очень опечалило. Мы были так близки к этим целям!

    – К какому выводу пришли?

    – В том-то и дело, что точного объяснения по-прежнему дать не могу. Случившееся остается для меня загадкой. В частности, если говорить о Кубке страны, не надо было доводить дело до серии пенальти. У нас были все возможности решить исход матча в игровое время.

    – Какие цели ставите лично перед собой в наступающем сезоне?

    – Я хочу подтверждать свой уровень. Забивать, отдавать голевые передачи и вновь выиграть титул вместе со «Спартаком».

    – Увидят ли спартаковские болельщики в этом сезоне единый коллектив, команду единомышленников, которую можно было наблюдать в чемпионском сезоне 2016/17?

    – Думаю, да. Мы стали тогда чемпионами, провели хороший сезон. И мы можем вернуть это время. Думаю, что мы знаем, как это сделать.

    – Насколько вам важны эмоции болельщиков, чтобы выиграть еще один чемпионский титул?

    – Для команды очень важна поддержка трибун. И здесь я хочу сказать, что у нас действительно лучшие болельщики. Я, признаться, никогда не встречал такой поддержки. Не важно, проигрываем мы или выигрываем, выступаем дома или на выезде, болельщики всегда с нами. Еще раз хочу подчеркнуть, что такого я не встречал нигде!

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 12 июля 2018, 15:35

      Шанс сделать Спартак чемпионом будет только в ФНЛ! Ну или снова через 16 лет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 июля 2018, 20:09

      Осталось дело за малым - воплотить все на поле! Удачи и побед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2018, 19:37

      Концовка сезона, как и в целом весь сезон - можно обрисовать фразой - "не свезло". Ведь по сути и играли хорошо, и моментов было много, но нелепые ничьи и необъяснимые поражения при хорошей в целом игре, дали такой результат. По всему сезону могу упрекнуть ребят только в 3 играх по-хорошему, в остальных не выигрышных, тупо не фартило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 июля 2018, 19:30

      Думаю что прошлый сезон оказался для вас поучительным уроком из которого вы сделали правильные выводы.Осталось показать на поле что вы прилежные ученики.Ну а за нашей поддержкой не заржавеет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 июля 2018, 19:06

      Бабки на трансферы транжирить на угад???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 19:00

      ну посмотрим, а пока поверю на слово) но поддержка безусловно будет как всегда на высоте за это можете быть спокойны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 июля 2018, 18:45

      расслабились в конце сезона конкретно...мыслями были уже с кубком и в ЛЧ...пацанов дрюкать надо постоянно - иначе опять на расслабоне всё про.бут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 июля 2018, 18:33

      Выходите и бейтесь.
      А мы Вас поддержим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 июля 2018, 18:26

      Всё просто. Выигрывать дома, не проигрывать на выезде. В футбол играть, а не выполнять тяжкую работу. И что бы глаза горели как у наших ребят на ЧМ. И помнить - для кого вы играете. Мы же вас обязательно поддержим! Мы одна семья - СПАРТАК !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 18:19

      Плавали знаем,вся жопа в ракушках...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11