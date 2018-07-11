Промес: «Думаю, мы знаем, как снова сделать «Спартак» чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес проанализировал неудачное для команды завершение прошлого сезона и поделился ожиданиями от грядущего.

В сезоне-2017/18 москвичи заняли третье место, пропустив вперед ЦСКА в последнем туре. В Кубке России спартаковцы в полуфинале проиграли «Тосно», проводящему свой первый сезон в РФПЛ.

– Судя по календарю, «Спартаку» непросто придется уже в начале сезона. Матчи с прямыми конкурентами, плюс квалификация в Лиге чемпионов, где любая ошибка будет очень дорого стоить. Насколько команда подготовлена к таким испытаниям?

– Мы еще только в самом начале пути, позади лишь половина предсезонной подготовки. Впереди еще много занятий, с течением времени будем набирать форму. Убежден, что к этому непростому этапу мы подойдем в оптимальном состоянии. У меня нет никаких сомнений, что мы будем готовы.

– Вы анализировали, что произошло в концовке прошлого сезона, когда в чемпионате команда пропустила вперед себя ЦСКА, а в Кубке не смогла пройти «Тосно»?

– Конечно, анализировал. Могу сказать, что случившееся меня очень опечалило. Мы были так близки к этим целям!

– К какому выводу пришли?

– В том-то и дело, что точного объяснения по-прежнему дать не могу. Случившееся остается для меня загадкой. В частности, если говорить о Кубке страны, не надо было доводить дело до серии пенальти. У нас были все возможности решить исход матча в игровое время.

– Какие цели ставите лично перед собой в наступающем сезоне?

– Я хочу подтверждать свой уровень. Забивать, отдавать голевые передачи и вновь выиграть титул вместе со «Спартаком».

– Увидят ли спартаковские болельщики в этом сезоне единый коллектив, команду единомышленников, которую можно было наблюдать в чемпионском сезоне 2016/17?

– Думаю, да. Мы стали тогда чемпионами, провели хороший сезон. И мы можем вернуть это время. Думаю, что мы знаем, как это сделать.

– Насколько вам важны эмоции болельщиков, чтобы выиграть еще один чемпионский титул?

– Для команды очень важна поддержка трибун. И здесь я хочу сказать, что у нас действительно лучшие болельщики. Я, признаться, никогда не встречал такой поддержки. Не важно, проигрываем мы или выигрываем, выступаем дома или на выезде, болельщики всегда с нами. Еще раз хочу подчеркнуть, что такого я не встречал нигде!