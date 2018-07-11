Кутепов: «Поговорю с агентом о Европе через неделю»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов готов рассмотреть предложения европейских клубов о переходе.

– В ходе турнира стали появляться слухи об интересе к вам со стороны ряда европейских клубов – называются, в частности, «Фулхэм», «Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия». Что думаете по этому поводу?

– Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше, чем через неделю.

– После пяти матчей на таком высоком уровне, вам интересно было бы попробовать себя в европейском клубе?

– Интересно. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей.