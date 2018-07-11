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    Кутепов: «Поговорю с агентом о Европе через неделю»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов готов рассмотреть предложения европейских клубов о переходе.

    – В ходе турнира стали появляться слухи об интересе к вам со стороны ряда европейских клубов – называются, в частности, «Фулхэм», «Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия». Что думаете по этому поводу?

    – Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше, чем через неделю.

    – После пяти матчей на таком высоком уровне, вам интересно было бы попробовать себя в европейском клубе?

    – Интересно. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей.

    Источник: Известия

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    11.07.2018 08:32
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +481

      belrus21 11 июля 2018, 19:01

      Думаю, Спартак - потолок, пока во всяком случае

      1
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 11 июля 2018, 17:15

      И даже Кутепов, ну это полный абзац...

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 11 июля 2018, 15:44

      на лавку присядешь, у тебя есть шанс показать себя в Лиге чемпионов или Европы. как уж выйдет у Спартака...
      а после НГ уже и рассматривал бы...
      Хотя будет ли он в основе Спартака, тоже вопрос...
      Может действительно и стоит попробовать Илья?

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 июля 2018, 15:27

      Можно и Ляйпциг,можно и Гладбах.Очень даже не плохая школа была-бы!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 11 июля 2018, 13:41

      Какая тебе Европа! Ты на ЧМ не одного точного паса не отдал! Пинал куда попало, только не своему! На ЧМ очень настораживали единственные игроки в сборной это Кутепов и Кудряшов! Два слабых звена считаю были в нашей сборной! В защите один Игнашевич адекватно играл! А эти двое, то падали когда не надо, то швыряли мяч куда попало! Забирайте этого Кутепова с ногами и руками скорее в Европу, нам потом будет легче играть!))

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Fin035 11 июля 2018, 15:23

      Ильюша делал именно то, что не навредило команде : выносил куда подальше, это от него и требовалось в данных играх. Если-бы он только начинал думать о первом пасе, тогда пиши пропало...

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > ribavadim 11 июля 2018, 19:22

      Задача защитника состоит не в том, чтобы не навредить команде, а защищать свои ворота и приносить ей пользу, вообще то! Это его работа и он за эту работу получает не малые барыши! А если он не умеет играть в футбол, тогда пускай найдет себе другую работу, где не надо думать головой!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Fin035 11 июля 2018, 20:13

      Всё что касаемо футбола я и без одарённых как-нибудь разберу...
      Да ты сынок никак лучше Ильюши задачи защитника понимаешь!
      И где-ж ты раньше пропадал? Иди...Скажи Каррере что Кутепов не умеет играть в футбол!?? Пусть на его место возьмут тебя!!!
      Мы -Спартачи, всегда ждём хороших людей в команду!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > ribavadim 12 июля 2018, 12:54

      Ты что так разнервничался? Ты же сам писал-(Если-бы он только начинал думать о первом пасе, тогда пиши пропало...) Твои же слова! А сам теперь выгораживаешь его! Ты уж определись за кого ты сам! Во первых, не надо грубить и переходить на личности! Я же с тобой нормально общаюсь. А во вторых, я сам в прошлом футболист со стажем и кое что понимаю в футболе, в отличии от тебя! Сам тренирую молодых ребят! Никто твой Спартак не опускает, болей ради бога! Тебе просто поясняю, что Кутепов на ЧМ играл, скажем мягко говоря не хорошо! Если ты хочешь чтобы он дальше играл за Спартак, тогда ты скажи Каррере, как ему играть! Ты пойми, мне то этого не надо!

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 11 июля 2018, 13:00

      Надо уходить сейчас, пока он на слуху. Останься хоть на год в Спартаке - и о тебе уже никто не вспомнит

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 12:34

      Дело не только в интересе, надо ещё расти, отъезд должен быть в достойную команду.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 июля 2018, 12:33

      вот на ЧМ он был крут. особенно в игре с Испанцами. и по моему мнению нужно уезжать сейчас. европа из него будет выжимать все, иначе зачем было приезжать. у нас в чемпионате немного другой уровень. Смолов засиделся и вот результат. поэтому сейчас Кутепову, Головину, Зобнину надо ехать

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 июля 2018, 11:56

      на твоем месте надо хотя бы сезон за Спартак отыграть

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > alexivanof197 11 июля 2018, 14:06

      Зачем? Ценник упадет, он бездарен) Джикия на две головы выше как защитник)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2018, 11:47

      Ильюха сиди на месте здоровее будешь

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