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Кутепов: «Поговорю с агентом о Европе через неделю»

11 июля 2018, 08:32
36

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов готов рассмотреть предложения европейских клубов о переходе.

– В ходе турнира стали появляться слухи об интересе к вам со стороны ряда европейских клубов – называются, в частности, «Фулхэм», «Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия». Что думаете по этому поводу?

– Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше, чем через неделю.

– После пяти матчей на таком высоком уровне, вам интересно было бы попробовать себя в европейском клубе?

– Интересно. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Кутепов Илья
Комментарии (36)
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AHTUNGBOL
1531287515
При всём уважение, Кутепов мне напоминает Ловрена, может и затащить, но может и привезти...
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insider_retro
1531289820
Тактически правильно!.. Отойти от дел на неделю, - пусть другие вокруг суетятся и нагнетают ажиотаж... Хотя, клуб, наверное не в восторге от этих заходов на Кутепова накануне сезона...
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_Marqella_
1531290998
Кутепов, в моём понимание не самый сильный игрок,ему нужен дядька похожий на Игнашевича,вот тогда он будет показывать свои лучшие качества...а в Спартаке пока нет таких дядек...Горлуковичь??? вот лесоруб был!!! история...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1531291676
Не мешало бы для начала в основе Спартака закрепиться..
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САДЫЧОК
1531292302
Не хочу обидеть Кутепова-игрок он посредственный ! Волей случая протэжэ Черчесова играл на чемпионате мира --НО сыграл он на 300 % своих возможностей и получил колоссальный опыт !и за всё это тебе РЕСПЕКТ !...Будет возможность ,конечно езжай в Европу !
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bset
1531292634
Проходит неделя. Кутепов: Ну что, как там Европа? Агент: Предложений нет. Конец истории.
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bset
1531294732
А вообще, странно слышать все эти слухи про желание клубов купить наших игроков. Там не дураки сидят. Они смотрят не на результат в рамках турнира, а на игру в целом. А игра у наших футболистов была более автобусная. Все-таки в 2008 у нас была игра лучше, поэтому некоторых футболистов купили европейские клубы. Здесь на что-то шансы есть у Черышева, Головина, Дзюбы, Фернандеса, может быть Зобнина и совсем вряд ли у Акинфеева (все-таки возраст). Защита нестабильная или старая, в полузащите тоже возрастные игроки, Смолов себя не проявил. В итоге уедет максимум Головин в Европу. Черышев уже играет, ему отлично. Дзюбу вряд ли в крупный клуб позовут, да и денег Зенит больше будет платить. Фернандеса вроде все устраивает в России, и он никуда не стремится. Ну а Зобнину еще сезон стабильно отыграть и тогда и его позовут.
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OfaZavr
1531295669
рановато думаю пока да и предложений конкретных нет, а все эти слухи только сбивают с толку. ему еще год-другой нужно показать себя в Спартаке достойно.
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Отчаянный Пердун
1531296801
Рядом с Игнашевичем храбрости набрался и уверенность почувствовал!!! Теперь посмотреть на его игру с другими партнерами и если в этом чемпионате надёжно себя покажет можно, и о Европе говорить.
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zigbert
1531298660
Надо отдать ему должное - на ЧМ он выглядел не плохо. Хотелось бы что бы Илья поиграл за Спартак и набрался опыта.
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