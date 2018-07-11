Моуринью: «В России потрясающий чемпионат мира. Теперь мне захотелось принять участие в этом турнире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018. Португалец захотел принять участие в последующих мировых первенствах.

«Чемпионат мира потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор. Россияне еле стояли на ногах в матче с Хорватией.

Я был рад побывать в России и ощутить всe это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», – сказал специалист.

Турнир закончится 15 июля.