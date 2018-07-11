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    Моуринью: «В России потрясающий чемпионат мира. Теперь мне захотелось принять участие в этом турнире»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от чемпионата мира-2018. Португалец захотел принять участие в последующих мировых первенствах.

    «Чемпионат мира потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор. Россияне еле стояли на ногах в матче с Хорватией.

    Я был рад побывать в России и ощутить всe это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», – сказал специалист.

    Турнир закончится 15 июля.

    Источник: RT

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    11.07.2018 01:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:20

      Отчего же не попробовать Жозе - есть сборные которые нуждаются в квалифицированном специалисте.

      1
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > zigbert 11 июля 2018, 12:52

      например НАША

      1
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > zigbert 11 июля 2018, 19:31

      он без топовых игроков ни чего не сделает

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 11 июля 2018, 10:08

      Пора тебе , Жозе , возглавить сборную Португалии и сделать из неё КОМАНДУ !!!

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 11 июля 2018, 08:12

      Польстил. Лизнул.Будет принят в Кремле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 07:22

      Прагматизм в достижении локальной цели пока приносит успех. Открытый футбол редко увидишь на ЧМ, торжествует его величество результат. У Маура трудно складываются отношения с игроками клубной команды, а как будет в сборной, если такое случится ?...

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 июля 2018, 05:47

      Приехал, увидел, удивился. Правильно говорил профессор Преображенский, не читай английские газеты, Моур.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 июля 2018, 04:10

      За миллион £ лижет не оригинально. Работай, Жозе, работай:)) RT платит :)))

      -1
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 11 июля 2018, 02:15

      Просто Моуриньо понял, что ЧМ это парад "автобусов" и грех главному"шоферу" не воспользоваться этим

      9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Armagiddon 11 июля 2018, 02:25

      В чем то вы правы !

      3
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