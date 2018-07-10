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    Игнатьев: «Победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы оставшихся четырех команд на победу в чемпионате мира-2018.

    «Вполне вероятно, что именно победитель полуфинала ФранцияБельгия станет в итоге и чемпионом мира. В любом случае триумфатор этой пары точно будет фаворитом в финале.

    Бельгийцы и французы показывают яркий футбол на этом турнире, обе команды обладают очень сильным подбором игроков, и обе достойны победы на мундиале», – считает Игнатьев.

    Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    10.07.2018 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:02

      Пожалуй он прав.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 10 июля 2018, 15:41

      Бельгия Чемпион Мира 2018!!! Поздравляю!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 10 июля 2018, 12:15

      Это было понятно ещё на 1/8

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 июля 2018, 11:33

      это точно досрочный финал

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 11:21

      и это будет бель гия

      1
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