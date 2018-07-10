Игнатьев: «Победитель полуфинала Франция – Бельгия станет чемпионом мира»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы оставшихся четырех команд на победу в чемпионате мира-2018.

«Вполне вероятно, что именно победитель полуфинала Франция – Бельгия станет в итоге и чемпионом мира. В любом случае триумфатор этой пары точно будет фаворитом в финале.

Бельгийцы и французы показывают яркий футбол на этом турнире, обе команды обладают очень сильным подбором игроков, и обе достойны победы на мундиале», – считает Игнатьев.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 10 июля, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.