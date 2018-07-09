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    Льорис: «С удовольствием вернулись в Санкт-Петербург. Отличное место для полуфинала ЧМ»

    Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ против Бельгии.

    «Мы с удовольствием возвращаемся на стадион в Санкт-Петербург. Уверен, это прекрасный выбор арены для полуфинала. У нас прекрасные воспоминания о товарищеском матче, который мы провели со сборной России перед ЧМ.

    Мы прекрасно знаем соперника – это очень сильная команда, которая выбила из турнира бразильцев, являвшихся одними из фаворитов. Многие бельгийцы играют в английской Премьер-лиге, в этой сборной играют даже мои одноклубники по «Тоттенхэму», Но мы не будем думать о клубных чувствах, ведь наша задача выйти в финал», – сказал Льорис.

    Матч Франция – Бельгия пройдет завтра, 10 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2018 21:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 22:39

      И мы надеемся, что вы нам выдадите шикарную игру во всей её красе.

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