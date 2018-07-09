Льорис: «С удовольствием вернулись в Санкт-Петербург. Отличное место для полуфинала ЧМ»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ против Бельгии.

«Мы с удовольствием возвращаемся на стадион в Санкт-Петербург. Уверен, это прекрасный выбор арены для полуфинала. У нас прекрасные воспоминания о товарищеском матче, который мы провели со сборной России перед ЧМ.

Мы прекрасно знаем соперника – это очень сильная команда, которая выбила из турнира бразильцев, являвшихся одними из фаворитов. Многие бельгийцы играют в английской Премьер-лиге, в этой сборной играют даже мои одноклубники по «Тоттенхэму», Но мы не будем думать о клубных чувствах, ведь наша задача выйти в финал», – сказал Льорис.

Матч Франция – Бельгия пройдет завтра, 10 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.