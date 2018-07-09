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  • «Шанхай Шэньхуа» в ближайшие дни сделает предложение «Зениту» по Дзюбе

«Шанхай Шэньхуа» в ближайшие дни сделает предложение «Зениту» по Дзюбе

9 июля 2018, 18:18
35

«Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

В ближайшие дни китайский клуб направит петербуржцам официальное предложение. «Шанхай Шэньхуа» намерен совершить сделку до 13 июля, когда в местной Суперлиге закроется трансферный период. Но возможно, что его продлят до 15 июля.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Гуанчжоу Эвергранд».

Дюзба привлек внимание со стороны китайских клубов своим выступлением на чемпионате мира-2018. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Зенит Дзюба Артем
Комментарии (35)
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a-rakhmatov
1531149662
Для китайцев он огромный футболист...)))
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Forever CSKA
1531149801
Дзюба удивил своей игрой и самоотдачей. Играл просто шикарно. Будет жаль если уйдёт из зенита.
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GoldPlayFIFARus9
1531150094
Восстановит связку Витсель-Халк-Дзюба)
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OfaZavr
1531151846
не думаю что он согласиться, наш чемпионат ни чем не уступает китайскому. подождет поди предложения от клубов из чемпионатов топ-5.
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Путник 13
1531151902
Дзюбе уже много лет ..можно подумать о будущем ..а в будущем нужны деньги ..и чем больше тем лучше..Китай не самый плохой вариант..
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Рубик Докоян
1531153121
В Китай он не поедет, в АПЛ бы согласился, но вряд ли его устроит "Кардифф". Поэтому, если не будет приличного клуба останется в " Зените", у него контракт до 2020г. Семак его ждёт и встроит в игру команды.
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_Marqella_
1531156365
Почему бы и не поехать,если есть возможность заработать деньжат больше чем в Зените...посмотрим, времени осталось совсем не много...
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richi
1531157761
Надо в Шанхай СИПГ переходить, а не в Шеньхуа. Там Халк столько от Дзюбиной задницы голов забьет - сделает Дзюбу лучшим бомбардиром Китая. Связка то проверенная...
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koli4ka
1531158969
Шэньхуа-это его клуб,что ни на есть посредственный уровень,больше он нигде не потянет,кто бы чего не пел под эйфорией последних событий...
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zigbert
1531218815
В РФПЛ он всем все уже доказал и Китай для него был бы не плохим вариантом.
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