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    «Шанхай Шэньхуа» в ближайшие дни сделает предложение «Зениту» по Дзюбе

    «Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

    В ближайшие дни китайский клуб направит петербуржцам официальное предложение. «Шанхай Шэньхуа» намерен совершить сделку до 13 июля, когда в местной Суперлиге закроется трансферный период. Но возможно, что его продлят до 15 июля.

    Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Гуанчжоу Эвергранд».

    Дюзба привлек внимание со стороны китайских клубов своим выступлением на чемпионате мира-2018. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 18:18
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 13:33

      В РФПЛ он всем все уже доказал и Китай для него был бы не плохим вариантом.

      5
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 10 июля 2018, 12:12

      Опа! Вот это новость! И ведь он отлично подойдёт китайцам, учитывая, что они в основном маленькие. Дзюба-то под 2 метра + ещё и здоровый. Короче ждём много бабла, на которое потом прикупим реально сильного и звёздного напа, которого под старость лет опять продадим в Кит за большую сумму )))

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 июля 2018, 04:28

      В его считай 30 лет уже не зазорно и об этом варианте подумать.
      Хотя и Зениту (да и не только) он бы ещё пригодился!
      Будем посмотреть...

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 июля 2018, 21:50

      Только мы его полюбили, а он нас бросает!!! Оставайся Артёмка, нам тебя будет не хватать

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2018, 21:31

      Зачем ему Китай ! Ему есть еще что доказать и показать всем !

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 9 июля 2018, 20:56

      Шэньхуа-это его клуб,что ни на есть посредственный уровень,больше он нигде не потянет,кто бы чего не пел под эйфорией последних событий...

      -2
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      Рейтинг: +1126

      richi 9 июля 2018, 20:36

      Надо в Шанхай СИПГ переходить, а не в Шеньхуа. Там Халк столько от Дзюбиной задницы голов забьет - сделает Дзюбу лучшим бомбардиром Китая. Связка то проверенная...

      7
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > richi 10 июля 2018, 09:30

      Да, связка будет отличная,если Дзюба перейдёт в клуб,где Халк играет.Если получиться такой контракт,это будет полезно всем:Артёму с игровой и финансовой стороны, Халк будет ещё лучшеиграть,ну а клуб может стать чемпионом Китая,что на карьере обоих может сказаться положительно.Если Артём уйдет,Зениту будет чуть хуже,а для форварда-это очень хороший шанс во всех позициях. Пусть Артёму повезёт, он это заслужил!

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 июля 2018, 20:12

      Почему бы и не поехать,если есть возможность заработать деньжат больше чем в Зените...посмотрим, времени осталось совсем не много...

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > KPCCSPB 9 июля 2018, 21:24

      Кому доказать? Он уже один раз доказывал Манчини, лишив СВОЙ клуб и СВОИХ болельщиков ЛЧ. Только Манчини плевать на его доказательства. Он получил свой гонорар и удалился в солнечную Италию. А теперь кому и что он захочет доказать?

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > KPCCSPB 9 июля 2018, 21:45

      Его не выкинули, как он сам выразился, его посадили на лавку, поскольку он перестал играть. Если в первом сезоне, играя в Зените, он забил 23 гола за 44 игры, то в последнем 2 за 24. А в аренду отдали по ЕГО ЖЕ ПРОСЬБЕ. В предверии ЧМ ему нужна была игровая практика, так как он надеялся попасть в сборную.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > KPCCSPB 10 июля 2018, 09:58

      Ему давали играть, но он не играл. За 23 игры 2 гола. Естественно его посадили на скамью. А в Тулу он сам попросился. Вот там он и начал доказывать Манчини, что ему, для успешной игры, нужна совсем другая схема, этой самой игры. И правильно делал. Он стал забивать. И забивай дальше, доказывай, что ты можешь. Но он перешагнул черту. Он заплатил большие деньги, чтобы выстрелит в спину СВОИМ.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 июля 2018, 20:10

      дзюба-боец ! для него не деньги на первом месте,надеюсь

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 19:18

      В Китай он не поедет, в АПЛ бы согласился, но вряд ли его устроит "Кардифф". Поэтому, если не будет приличного клуба останется в " Зените", у него контракт до 2020г. Семак его ждёт и встроит в игру команды.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 9 июля 2018, 19:44

      Поедет он ..куда угодно..
      Тем более в Китай..
      лишь бы в зените не мелькать..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 9 июля 2018, 19:54

      Посмотрим,ждать осталось не долго. При Манчини он бы не вернулся, а к Семаку вернётся.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Рубик Докоян 9 июля 2018, 21:26

      Он, в первую очередь, к болельщикам должен вернуться, которых он лишил ЛЧ. А Манчини на него глубоко наплевать.

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      Рубик Докоян > lotsman 9 июля 2018, 22:21

      Это прежде всего Манчини с митрофанушками лишили ЛЧ клуб, а не болельщиков. Как и два предыдущих года под их профессиональным руководством. Ему также на Манчини глубоко наплевать как и не малой части болельщикам. Посмотрим и сравним игру и результат " Зенита" при Семаке и при импортных тренерах.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > lotsman 10 июля 2018, 04:57

      Чего ты чушь несёшь,ЛЧ лишил клуб Манчини со своими менеджерскими способностями а Дзюба выполнял свою работу и делал это хорошо...))

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      lotsman > _Marqella_ 10 июля 2018, 10:19

      Правильно, он делал свою работу хорошо. Он стал забивать. Он доказал Манчини, что при другой схеме игры, при другой постановке, он может играть и забивать. Он доказал и доказывай дальше, в играх с соперниками. По условию аренды, он не должен играть против СВОИХ, с оговоркой о большой сумме. Так он заплатил эту сумму, чтобы забить гол именно СВОИМ. Я согласен с тем, что основная причина лишения Зенита ЛЧ, это Манчини. Но два гвоздя, в крышку, забили СВОИ, Шатов и Дзюба.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > lotsman 10 июля 2018, 13:30

      СВОИ это из академии Зенита выходят а эти так, не лучше легионеров, с них спрос не большой !!! Тебе лишь бы обвинить кого то.Все виноваты кроме самого себя...Кто им мешал тульский Арсенал в Питере обыграть,опять Дзюба виноват??,да много примеров по тому сезону.... И что тебе эта ЛЧ упёрлась??? Объективно уровень российских клубов это как раз ЛЕ..

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