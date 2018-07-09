«Шанхай Шэньхуа» в ближайшие дни сделает предложение «Зениту» по Дзюбе

«Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

В ближайшие дни китайский клуб направит петербуржцам официальное предложение. «Шанхай Шэньхуа» намерен совершить сделку до 13 июля, когда в местной Суперлиге закроется трансферный период. Но возможно, что его продлят до 15 июля.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Гуанчжоу Эвергранд».

Дюзба привлек внимание со стороны китайских клубов своим выступлением на чемпионате мира-2018. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.