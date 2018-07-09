Маммана: «Не назвал бы провалом пятое место «Зенита» в РФПЛ»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана считает, что команда не провально выступила в сезоне-2017/18, несмотря на пятое итоговое место.

«Не знаю, стоит ли называть это провалом. Я бы не стал так делать. Очевидно, что это был не самый удачный сезон, но мы до последнего момента бились за попадание в Лигу чемпионов, где лично мне очень бы хотелось сыграть. И именно это было всеобщим желанием, а не пятое место, дающее право лишь на квалификационный раунд в Лигу Европы. Сейчас главное – провести качественную предсезонную работу и думать о будущем, в котором нам всем хочется стать чемпионами с «Зенитом».

Что произошло с игрой команды после зимней паузы? Таков футбол – иногда все идет по-твоему, иногда нет. План на каждый матч был один и тот же – победить. К сожалению, это удавалось сделать не всегда. Но проигрывать ненавидит каждый из нас, так что теперь важно понять, что произошло, чтобы не допустить этого впредь и не терять очков там, где мы теряли их в прошлом году», – сказал Маммана.