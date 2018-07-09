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    Маммана: «Не назвал бы провалом пятое место «Зенита» в РФПЛ»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана считает, что команда не провально выступила в сезоне-2017/18, несмотря на пятое итоговое место.

    «Не знаю, стоит ли называть это провалом. Я бы не стал так делать. Очевидно, что это был не самый удачный сезон, но мы до последнего момента бились за попадание в Лигу чемпионов, где лично мне очень бы хотелось сыграть. И именно это было всеобщим желанием, а не пятое место, дающее право лишь на квалификационный раунд в Лигу Европы. Сейчас главное – провести качественную предсезонную работу и думать о будущем, в котором нам всем хочется стать чемпионами с «Зенитом».

    Что произошло с игрой команды после зимней паузы? Таков футбол – иногда все идет по-твоему, иногда нет. План на каждый матч был один и тот же – победить. К сожалению, это удавалось сделать не всегда. Но проигрывать ненавидит каждый из нас, так что теперь важно понять, что произошло, чтобы не допустить этого впредь и не терять очков там, где мы теряли их в прошлом году», – сказал Маммана.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 14:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4077

      морозз 10 июля 2018, 16:52

      За пятое место мне не стыдно, мне стыдно просто за Зенит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:45

      Все в ваших руках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 10 июля 2018, 09:04

      Прежде чем п....ть,озвучь свою зряплату!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 10 июля 2018, 08:40

      Так держать!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 9 июля 2018, 20:55

      План то может и был победить,но тактика то какая??? Тактику Манчини никто не понял совершенно. Он как будто просто присутствовал у кромки поля и уже с самого начала сезона был мыслями в другом месте ,хапнув денежки у Газпрома

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июля 2018, 19:06

      Миллеру еще скажи что 5 это 5 отлично

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2018, 16:47

      в этом году шестое будет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 9 июля 2018, 16:45

      Вооще молодцы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июля 2018, 14:53

      Тебе простительно -- ведь ты не понимаешь пока -- что для Зенитушки это провал !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 июля 2018, 14:46

      Если пятое место для них не провал, то пусть занимают его постоянно

      7
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