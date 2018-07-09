Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маммана: «Не назвал бы провалом пятое место «Зенита» в РФПЛ»

Маммана: «Не назвал бы провалом пятое место «Зенита» в РФПЛ»

9 июля 2018, 14:36
12

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана считает, что команда не провально выступила в сезоне-2017/18, несмотря на пятое итоговое место.

«Не знаю, стоит ли называть это провалом. Я бы не стал так делать. Очевидно, что это был не самый удачный сезон, но мы до последнего момента бились за попадание в Лигу чемпионов, где лично мне очень бы хотелось сыграть. И именно это было всеобщим желанием, а не пятое место, дающее право лишь на квалификационный раунд в Лигу Европы. Сейчас главное – провести качественную предсезонную работу и думать о будущем, в котором нам всем хочется стать чемпионами с «Зенитом».

Что произошло с игрой команды после зимней паузы? Таков футбол – иногда все идет по-твоему, иногда нет. План на каждый матч был один и тот же – победить. К сожалению, это удавалось сделать не всегда. Но проигрывать ненавидит каждый из нас, так что теперь важно понять, что произошло, чтобы не допустить этого впредь и не терять очков там, где мы теряли их в прошлом году», – сказал Маммана.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KOLBIS
1531136388
Ага,невероятный успех...
Ответить
Ubuntu
1531136818
Если пятое место для них не провал, то пусть занимают его постоянно
Ответить
Zenmaster
1531137194
Тебе простительно -- ведь ты не понимаешь пока -- что для Зенитушки это провал !!!
Ответить
subbotaspartak
1531143903
Вооще молодцы...
Ответить
Garrincha58
1531144043
в этом году шестое будет
Ответить
Полная Канистра
1531152389
Миллеру еще скажи что 5 это 5 отлично
Ответить
Артурка32
1531201215
Так держать!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1531202650
Прежде чем п....ть,озвучь свою зряплату!
Ответить
zigbert
1531215932
Все в ваших руках.
Ответить
морозз
1531230765
За пятое место мне не стыдно, мне стыдно просто за Зенит!
Ответить
Главные новости
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Все новости
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+