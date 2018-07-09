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    «Крузейро» предлагает «Спартаку» за Рошу 10 миллионов

    Футбольный агент Хамилтон Бернард, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, рассказал об интересе к игроку со стороны «Крузейро».

    По его словам, бразильский клуб предложил за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро. Эту информацию позже опроверг вице-президент клуба Итаир Машаду. Он назвал это слухами и спекуляцией со стороны представителя игрока.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отпустить форварда в другую команду, но только с условием полной продажи, а не аренды. Бразилец в прошлом сезоне сыграл в 14 матчах за российский клуб, забив один гол и дважды отдав результативные передачи.

    Источник: Globo

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    09.07.2018 11:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 12:13

      Говорить об этом не имеет смысла.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 20:41

      Купили за 12 лямов, но пока он на лавке "полировщиком" в " Спартаке." Может в этом году будет больше игровой практики или в аренду отдадут в Бразилию. Витю ЦСКА отдавал, потом вернулся и неплохо сезон провёл. В концовке только сдулся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 июля 2018, 18:35

      ему играть надо он скучает по футболу бразильцы они такие не могут на лавке просиживать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Полная Канистра 9 июля 2018, 19:34

      Пока Квинси не уйдет, он будет лавку полировать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 18:09

      президент Крузейро уже опроверг, ну значит поглядим на него еще, если и в этом сезоне будет ни то ни се то можно смело расставаться,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 9 июля 2018, 14:37

      Написано же, что вице-президент "Крузейро" ОПРОВЕРГ эту информацию.
      Пусть в Спартаке ещё побудет: надеюсь, что Каррера и новый помощник найдут к нему ключик.

      2
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 9 июля 2018, 13:17

      Ну читайте новость до конца, им он нахрен не сдалась.

      1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 9 июля 2018, 12:49

      Если руководство Спартака не согласится на подобное предложение, будут полными дураками. Парень явно не подошел команде. Это не значит что он плох. В другом месте может раскрыться очень неплохо, но похоже не у нас.

      4
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      Рейтинг: +545

      T_REX 9 июля 2018, 12:35

      Надо продавать, больше не дадут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июля 2018, 11:56

      Отдайте его,пусть парень на родине играет!

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 9 июля 2018, 11:52

      Даже не надо сомневаться

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