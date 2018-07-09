Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крузейро» предлагает «Спартаку» за Рошу 10 миллионов

9 июля 2018, 11:18
11

Футбольный агент Хамилтон Бернард, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, рассказал об интересе к игроку со стороны «Крузейро».

По его словам, бразильский клуб предложил за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро. Эту информацию позже опроверг вице-президент клуба Итаир Машаду. Он назвал это слухами и спекуляцией со стороны представителя игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отпустить форварда в другую команду, но только с условием полной продажи, а не аренды. Бразилец в прошлом сезоне сыграл в 14 матчах за российский клуб, забив один гол и дважды отдав результативные передачи.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Крузейро Роша Педро
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zabvo9406
1531126333
Даже не надо сомневаться
Ответить
Опорник84
1531126575
Отдайте его,пусть парень на родине играет!
Ответить
T_REX
1531128955
Надо продавать, больше не дадут
Ответить
oyabun
1531129758
Если руководство Спартака не согласится на подобное предложение, будут полными дураками. Парень явно не подошел команде. Это не значит что он плох. В другом месте может раскрыться очень неплохо, но похоже не у нас.
Ответить
dilshod79
1531131437
Ну читайте новость до конца, им он нахрен не сдалась.
Ответить
derrik2000
1531136264
Написано же, что вице-президент "Крузейро" ОПРОВЕРГ эту информацию. Пусть в Спартаке ещё побудет: надеюсь, что Каррера и новый помощник найдут к нему ключик.
Ответить
OfaZavr
1531148958
президент Крузейро уже опроверг, ну значит поглядим на него еще, если и в этом сезоне будет ни то ни се то можно смело расставаться,
Ответить
Полная Канистра
1531150540
ему играть надо он скучает по футболу бразильцы они такие не могут на лавке просиживать
Ответить
Рубик Докоян
1531158118
Купили за 12 лямов, но пока он на лавке "полировщиком" в " Спартаке." Может в этом году будет больше игровой практики или в аренду отдадут в Бразилию. Витю ЦСКА отдавал, потом вернулся и неплохо сезон провёл. В концовке только сдулся.
Ответить
zigbert
1531214024
Говорить об этом не имеет смысла.
Ответить
Главные новости
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
2
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
2
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
Все новости
Все новости
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
2
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
7
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
27
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+