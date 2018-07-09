«Крузейро» предлагает «Спартаку» за Рошу 10 миллионов

Футбольный агент Хамилтон Бернард, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, рассказал об интересе к игроку со стороны «Крузейро».

По его словам, бразильский клуб предложил за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро. Эту информацию позже опроверг вице-президент клуба Итаир Машаду. Он назвал это слухами и спекуляцией со стороны представителя игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отпустить форварда в другую команду, но только с условием полной продажи, а не аренды. Бразилец в прошлом сезоне сыграл в 14 матчах за российский клуб, забив один гол и дважды отдав результативные передачи.