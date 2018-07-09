Червиченко – о Смолове: «На поле убивалась вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

«Мы увидели то, чего всем не хватало, и странно, что за последние лет 15-20 только до членов этой сборной дошло, что больше люди хотят не столько результата, сколько битвы за результат и полной самоотдачи. И практически все, что страна хотела, она это и увидела. И четвертьфинальная стадия — награда за то, как ребята убивались, за исключением одного персонажа. Поэтому даже после проигрыша вся страна благодарна команде и чествует ее как победителя. Я, признаться, такого не припомню в нашем футболе.

Претензия к Смолову не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком.

Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. А больше чем он отличился: прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом.

Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет? Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз. Так почему не нужно клевать? Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?» – считает Червиченко.