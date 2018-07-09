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  • Червиченко – о Смолове: «На поле убивалась вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком»

Червиченко – о Смолове: «На поле убивалась вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком»

9 июля 2018, 08:20
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

«Мы увидели то, чего всем не хватало, и странно, что за последние лет 15-20 только до членов этой сборной дошло, что больше люди хотят не столько результата, сколько битвы за результат и полной самоотдачи. И практически все, что страна хотела, она это и увидела. И четвертьфинальная стадия — награда за то, как ребята убивались, за исключением одного персонажа. Поэтому даже после проигрыша вся страна благодарна команде и чествует ее как победителя. Я, признаться, такого не припомню в нашем футболе.

Претензия к Смолову не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком.

Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. А больше чем он отличился: прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом.

Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет? Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз. Так почему не нужно клевать? Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?» – считает Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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zabvo9406
1531113724
Единственный раз, когда толстый свин прав
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paracetamol
1531113911
Хорошо хоть ходил, мог бы лечь в теньке, позагорать. Ничего бы в игре не изменилось.
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Рубик Докоян
1531115224
Федьке сейчас только от слепоглухонемого не достаётся на орехи... Но сам тому виной, сам теперь должен исправляться.
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bset
1531116338
Вообще странно выходить под конец матча на замену и экономить силы, не вступая в отбор... Черт с ними с голами - навяжи борьбу в центре поля и никто ничего не сказал бы.
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19831170
1531118962
Полностью согласен,Смолов нулевой.По непонятным причинам он как будто специально не играл,реагирую на критику. Это митафора конечно, но факт остаётся фактом.Вопрос к Черчесову.Зачем надо было его выпускать, если человек нулевой.Когда заменили Дзюбу, если не ошибаюсь на Смолова,то он был в бешенстве и правильно.Видно было как он был заряжен и отыграл бы до конца и результат мог быть иным.Понимаю,что если бы, да кобы,но зачем надо было выпускать это г... если оно не заряжено и не играет как должено?Извините, накипело)
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Zenmaster
1531125272
Несколько раз пересматривал пендаль в исполнении Федьки -- это ВЫ..БОН и ПИЖОНСТВО -- он лишил нас полуфинала !!! Конченый ЭГОИСТ , а теперь и "футболист " !!! Этож надо додуматься -- в решающий момент ЧМ ЗА ВЫХОД В 1/2 думать о себе -- как он войдёт в историю , забив " черпачком ", как он будет выглядеть на обложках глянцевых журналов ( столь им любимых ) !!! А думать надо было о стране ( имидж ) , болельщиках и партнёрах !!! И нечего выдумывать ему оправданья -- ЕГО НЕТ !!! Лично для меня это ИГРОЧИШКА НАВСЕГДА -- ПИЖОН ВСЕЯ РУСИ -- и никак иначе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KalterJax
1531126256
Ну вот тут соглашусь! все убивались кроме него! а в серии пенальти у меня перед пробитием уже сердечко заёкало, когда крупным планом показали его пижонское **....о! так и понял что будет исполнять и не бить! Если Фернандес имел право на ошибку, потому что именно он то и вывел нас на эту серию, то Смолов, который ни сделал вообще ничего не мог промазать! Игрочишка
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lysenkoff
1531128071
Правильные слова. С Одной стороны обидно, все надежды были на него. А Он ничего, абсолютно ничего не показал.... Никто на ЧМ не подсекал мяч на моей памяти а он решил.... На хрена?... Кэшбэк увидел просто походу...
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yorgenbarenz
1531128559
Совести там нет.Абсолютно! Вчера умудрился явиться на встречу с болельщиками,харей поторговал,речь толкнул.В толпе нашлись восторженные почитатели.(!!!)
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Max Bobr
1531133754
Редкий случай, когда Червяк истину глаголет!
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