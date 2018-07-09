Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко – о Смолове: «На поле убивалась вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Мы увидели то, чего всем не хватало, и странно, что за последние лет 15-20 только до членов этой сборной дошло, что больше люди хотят не столько результата, сколько битвы за результат и полной самоотдачи. И практически все, что страна хотела, она это и увидела. И четвертьфинальная стадия — награда за то, как ребята убивались, за исключением одного персонажа. Поэтому даже после проигрыша вся страна благодарна команде и чествует ее как победителя. Я, признаться, такого не припомню в нашем футболе.

    Претензия к Смолову не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком.

    Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. А больше чем он отличился: прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом.

    Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет? Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз. Так почему не нужно клевать? Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?» – считает Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2018 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:39

      Когда нужно окончательно добить человека, Червиченко сделает это с превеликим удовольствием.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 июля 2018, 22:49

      Больше всего нравится фраза "страна сделала с него футболиста ..." -родители сделали ,а не страна-страна совершенно не при чем была несколько десятков лет уже ,да и сейчас на том же месте ,может и сдвинется с места после такого мощного толчка (пинка).....а Червиченко стоило бы пересмотреть по трезвому все матчи -может и увидел бы подкаты Смолова на чужой половине поля ,когда его выпускали ...да в конце концов есть простая статистика ,мог бы не голословно ляпнуть что-то для того,чтобы не забывали про него

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 июля 2018, 18:40

      Денисова надо было брать на его место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 июля 2018, 14:55

      Сразу вспоминается Олег Веретенников. Несколько раз был лучшим игроком и бомбардиром в нашем чемпионате, а за сборную сыграл не более 5 (точно не помню) матчей и не забил ни одного (?) гола. Выверты футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 июля 2018, 14:40

      у федора будет еще шанс,набрасываться на него не надо,тут вина саламыча с заменами,он видел все прекрасно что смолов не готов к ч.м.у всех ошибки бывают,вспомните филимонова,из-за одной ошибки карьеру считай закончил.смолова надо поддержать а не всей страной гнобить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 9 июля 2018, 13:55

      Редкий случай, когда Червяк истину глаголет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 июля 2018, 13:28

      ...100% поддерживаю...Смолов "выделялся" с первого матча...
      ...зачем его выпустили в 1/4 ???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > 1bear 9 июля 2018, 14:57

      Больше вопросов к тренеру чем к игроку. Поставить первым бить пенальти, было вообще перебором.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июля 2018, 12:29

      Совести там нет.Абсолютно! Вчера умудрился явиться на встречу с болельщиками,харей поторговал,речь толкнул.В толпе нашлись восторженные почитатели.(!!!)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 9 июля 2018, 12:21

      Правильные слова. С Одной стороны обидно, все надежды были на него.
      А Он ничего, абсолютно ничего не показал....
      Никто на ЧМ не подсекал мяч на моей памяти а он решил....
      На хрена?... Кэшбэк увидел просто походу...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      ariec93 > lysenkoff 9 июля 2018, 13:13

      https://www.youtube.com/watch?v=VxyK8kY65qU
      Милевский в 2006ом, 1/8

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 9 июля 2018, 11:50

      Ну вот тут соглашусь! все убивались кроме него! а в серии пенальти у меня перед пробитием уже сердечко заёкало, когда крупным планом показали его пижонское **....о! так и понял что будет исполнять и не бить! Если Фернандес имел право на ошибку, потому что именно он то и вывел нас на эту серию, то Смолов, который ни сделал вообще ничего не мог промазать! Игрочишка

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > 9 июля 2018, 13:39

      Да и слава богу что не было! мне хватило когда с уругваем миранчука выпустили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > KalterJax 9 июля 2018, 15:02

      ТЫ ПРЯМ ПСИХОЛОГ-ФИЗИОНОМИСТ! Я увидел, что он чуть не плачет и единственное чего он хочет- быть подальше от стадиона. Хорошо хоть до ворот добил.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11