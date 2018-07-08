Главные новости дня. Неймар требует купить Суареса, Азмун получил травму в ДТП

Болельщики подарили Акинфееву букет из помидоров.

ФИФА может дисквалифицировать Виду за лозунг «Слава Украине».

Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании.

Marca: клуб из Китая предложил Роналду 100 миллионов евро в год.

Смолов – болельщикам: «На вашем месте я испытывал бы такие же эмоции».

Неймар требует у руководства «ПСЖ» расстаться с Кавани и купить Суареса.

Азмун попал в ДТП в Иране, игрок получил травму.

«Реал» планирует потратить на Эдена Азара 100 миллионов евро.