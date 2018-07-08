Marca: клуб из Китая предложил Роналду зарплату в 100 миллионов в год

Издание Marca сообщает, что клуб китайской Суперлиги планирует приобрести атакующего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Азиаты предложили португальцу контракт в размере 100 миллионов евро в год.

Однако футболист, узнав о таком предложении, ответил отказом, дав понять, что увеличивать его бессмысленно.

Ранее «Бомбардир» писал, что Роналду может перейти в «Ювентус».