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    Marca: клуб из Китая предложил Роналду зарплату в 100 миллионов в год

    Издание Marca сообщает, что клуб китайской Суперлиги планирует приобрести атакующего футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Азиаты предложили португальцу контракт в размере 100 миллионов евро в год.

    Однако футболист, узнав о таком предложении, ответил отказом, дав понять, что увеличивать его бессмысленно.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Роналду может перейти в «Ювентус».

    Источник: Marca

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    08.07.2018 15:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июля 2018, 22:26

      Удивительное дело получается. Роналду уходит из Реала, потому что президент клуба не хочет повышать зарплату до уровня Неймара и Месси, но и от предложения китайцев с зарплатой в 100 миллионов евро в год Роналду тоже отказывается.
      Ей богу, капризный ребёнок!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 20:43

      До Китая он еще не созрел.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Борис РВ 8 июля 2018, 18:45

      Надо предлагать 200, смешно

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июля 2018, 18:19

      Из Европы не уйдет он ,пока Месси играет.. Иначе не стать ему королем футбола,он больше честолюбив,чем охоч до денег

      2
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 8 июля 2018, 18:13

      Рональдо за 100 лямов бегом бежал бы до самого Китая...На 34 году кто, здравомыслящий предложит такой контракт?Китайцы считают деньги не хуже,а лучше,чем европейцы!Вывод-это утка!Не надо из китайцев делать "сумасшедших миллионеров"!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 июля 2018, 16:02

      а не проще ли его сразу с ювентусом купить?

      8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Project Бабангида 8 июля 2018, 16:23

      оптом?

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 июля 2018, 16:54

      По деньгам для них не вопрос, но лимит не позволяет. )))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 15:35

      Благо ФФП на них не распространяется и могут заряжать любые бабки, чтобы заманить к себе футбольных звёзд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 июля 2018, 16:02

      китайский размах впечатляет

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 июля 2018, 16:05

      Да и там скоро это Клондайк закончится. Лимит на легов у них жёсткий, потом начнут и деньги считать.

      3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Рубик Докоян 8 июля 2018, 16:26

      Они будут не ДЕНЬГИ, а ЛЕГИОНЕРОВ считать! ))))))))))
      Бабла, судя по всему, у китайских нуворишей навалом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 8 июля 2018, 16:31

      Навалом, но и там темпы экономического роста уже который год снижаются. А тут ещё зарубились с пиндосами в экономической войне.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 8 июля 2018, 18:03

      У них где-то год назад свой местный китайский ФФП ввели - Компартия просто офигела какие горы бабла выводятся из страны. Так что китайцы успокоилось прилично так, теперь больше упор делают на зарплату игроку, а не сумму трансфера.

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