Смолов – болельщикам: «На вашем месте я испытывал бы такие же эмоции»

Нападающий сборной России Федор Смолов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах обратился к фанатам по окончании выступления команды на чемпионате мира-2018.

«Хочу сказать, что те эмоции, что вы испытывали в мой адрес после матча и сейчас, я бы так же испытывал на вашем месте. Спасибо за поддержку!

Очень приятно видеть столько людей! Искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Дай бог каждому здоровья!» – сказал нападающий.

Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии игры 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).