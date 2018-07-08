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    Смолов – болельщикам: «На вашем месте я испытывал бы такие же эмоции»

    Нападающий сборной России Федор Смолов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах обратился к фанатам по окончании выступления команды на чемпионате мира-2018.

    «Хочу сказать, что те эмоции, что вы испытывали в мой адрес после матча и сейчас, я бы так же испытывал на вашем месте. Спасибо за поддержку!

    Очень приятно видеть столько людей! Искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Дай бог каждому здоровья!» – сказал нападающий.

    Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии игры 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Sportbox.ru

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    08.07.2018 17:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июля 2018, 00:15

      Пока ты вызываешь только ненависть. Уйди, пока играть не научишься!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 июля 2018, 21:10

      Как можно бить пенальти именно в ту точку и так слабо вратарю, который с датчанами взял два точно таких, и более сильнее нанесенных

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 июля 2018, 20:55

      Надо было не в рекламе сниматься, а удары по воротам отрабатывать! ...и не было бы повода плакаться! А так ещё дал повод этим двум хорватским ублюдкам...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 8 июля 2018, 20:07

      подозреваю, что это был каминг-аут от игрока...наверное приятно, когда весь стадион и миллионы у телевизоров кричат: "п**@**с"

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 июля 2018, 19:46

      Рекламы бы ещё убрали с твоей физиономией было отлично

      4
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 8 июля 2018, 19:38

      Успехов тебе в следующих играх

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 июля 2018, 19:30

      К Фёдору отрицательных эмоций не испытываю!!! Бился, как и вся Команда !!! Вот если бы пальнул с точки в трибуны - Да, другое дело. А так - просто не угадал. Бывает...

      3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Сармат Ростов 8 июля 2018, 20:26

      А что значит не угадал? Я горд за всю нашу команду, пусть и не верил в них, но гадают вратари, гадают, потому, что в случае хорошо удара среагировать невозможно, да что там, даже угадывая мяч ловится через раз. А Федя пробил по настоящему дерьмово и бездумно. Субашич кстати, наверняка просматривал пенальти с Испанией, ибо он прыгал в тот угол который Смолов бил первый раз, как и на удар Игнашевича.

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 8 июля 2018, 19:02

      Молодец. Нашел смелость. Правильно сказал.

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 июля 2018, 18:41

      наш болельщик отходчивый а жизнь продолжается

      5
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 8 июля 2018, 18:13

      Нормально Фёдор сыграл. Так-то и Фернандес мог забить пенальти, но он герой и без этого, его никто не трогает. Кудряшов мог от первого гола спасти. Дзюба мог забить. Футбол - игра командная.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > xapaycm 8 июля 2018, 19:52

      Внимательно-внимательно надо было смотреть на Смолова на этом ЧМ;)

      5
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > SunRomeS 8 июля 2018, 21:07

      Вопросов нет, не всё получалось, ждали большего конечно. Хорошо, что нашлись те, кто может подменить. Ну а пенальти - лотерея, с Испанией здорово исполнил.

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