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  • Смолов – болельщикам: «На вашем месте я испытывал бы такие же эмоции»

Смолов – болельщикам: «На вашем месте я испытывал бы такие же эмоции»

8 июля 2018, 17:04
25

Нападающий сборной России Федор Смолов на встрече с болельщиками на Воробьевых горах обратился к фанатам по окончании выступления команды на чемпионате мира-2018.

«Хочу сказать, что те эмоции, что вы испытывали в мой адрес после матча и сейчас, я бы так же испытывал на вашем месте. Спасибо за поддержку!

Очень приятно видеть столько людей! Искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Дай бог каждому здоровья!» – сказал нападающий.

Смолов не реализовал пенальти в послематчевой серии игры 1/4 финала против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Смолов Федор
Комментарии (25)
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fabio_c
1531058768
кто не падал, тот не вставал! сделать выводы и идти дальше
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Мария Мария
1531059567
давайте уже простим уже)))) парню и так не сладко...представляю что испытывают Месси, Роналду и Ней...там ваще труба наверное
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Рубик Докоян
1531059744
Камней в его адрес достаточно бросили. Пора понять и его. Кто из нас безгрешен или не ошибался. У меня такое тоже было раз в жизни, когда проиграли в баскетбол из-за меня. Мы вели 2 очка оставалось 30 сек.( это было 40 лет назад ) Надо было подержать мяч, но я полез на кольцо хотел ещё забить. На мне сфолили, но судья не виснул. В контратаке нам забили. Я судье высказал, за что получил 5-й фол и мы остались в 4-ом и проиграли эту встречу в дополнительное время. Я сидел в раздевалке уставившись в пол. Ко мне подходили и хлопали по плечу сопернику, понимая моё состояние. А друг снимая майку и бросив её в сердцах на пол сказал: "Отец, ( партийная кличка была на курсе ) ну ты же старый пёс, как ты мог такую муйню спороть" ? Только и ответил, что и на старуху бывает проруха... Потом все вместе пошли в кафе и заливали это дело. Каждый за столом вспоминая разные эпизоды из своей спортивной биографии.
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Чехов на Садовой
1531061821
При чём тут пеналь ?! Он один в один никого не сделал ! Все верхние мячи про-рал ! На опережение ни разу не сыграл ! Пусть сам к себе адекватно и критически отнесётся ! За людей он волнуется... Тимоти с мячиком. Пусть ещё и на ушах себе тату сделает !
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Cules2013
1531062629
Спрячься где-нибудь, не раздражай людей.
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sprint5
1531064486
наш болельщик отходчивый а жизнь продолжается
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Сармат Ростов
1531067402
К Фёдору отрицательных эмоций не испытываю!!! Бился, как и вся Команда !!! Вот если бы пальнул с точки в трибуны - Да, другое дело. А так - просто не угадал. Бывает...
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Борис РВ
1531067883
Успехов тебе в следующих играх
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Derzkiy1
1531068406
Рекламы бы ещё убрали с твоей физиономией было отлично
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ruded
1531069655
подозреваю, что это был каминг-аут от игрока...наверное приятно, когда весь стадион и миллионы у телевизоров кричат: "п**@**с"
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