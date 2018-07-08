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    Головин: «Мы достойно выступили на чемпионате мира-2018, все выложились без остатка»

    Полузащитник сборной России Александр Головин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

    «Сейчас мне хочется сказать всем огромное спасибо! Именно всем, кто был причастен к сборной России и внeс свой вклад в этот результат. И партнeрам по команде, и тренерскому штабу, и всему персоналу сборной, и, конечно, болельщикам, чья горячая поддержка по всей стране очень помогла нам.

    В эти дни все мы были единым целым, и поэтому достойно выступили на домашнем чемпионате мира. Как спортсмену мне всегда хочется большего, но могу точно сказать: абсолютно все мы выложились без остатка и отдали все силы ради достижения цели. Это и есть самое главное и это как раз то, что позволяет гордиться нашей командой», – сказал хавбек.

    Головин принял участие в четырех матчах из пяти.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2018 12:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 18:42

      Именно так и надо играть в футбол не щадя себя и выкладываясь. И тогда успех придет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 июля 2018, 12:40

      все, кроме одной "звезды", которую собственная причёска больше всего волновала

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Project Бабангида 8 июля 2018, 13:59

      и контрактом в Челси то ли в Юве то ли вообще в никуда

      2
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