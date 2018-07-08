Головин: «Мы достойно выступили на чемпионате мира-2018, все выложились без остатка»

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (2:2, 3:4 по пенальти) подвел итог выступлению команды на турнире.

«Сейчас мне хочется сказать всем огромное спасибо! Именно всем, кто был причастен к сборной России и внeс свой вклад в этот результат. И партнeрам по команде, и тренерскому штабу, и всему персоналу сборной, и, конечно, болельщикам, чья горячая поддержка по всей стране очень помогла нам.

В эти дни все мы были единым целым, и поэтому достойно выступили на домашнем чемпионате мира. Как спортсмену мне всегда хочется большего, но могу точно сказать: абсолютно все мы выложились без остатка и отдали все силы ради достижения цели. Это и есть самое главное и это как раз то, что позволяет гордиться нашей командой», – сказал хавбек.

Головин принял участие в четырех матчах из пяти.

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