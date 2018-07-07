Черчесов: «Болейте, пожалуйста, за нас. Это окрыляет. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддержать команду накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией.

«Сегодня совершенно другого уровня матч. Это 1/4 финала. Хотелось бы выступить так, чтобы прошли дальше.

Жирков под большим вопросом, вчера он не тренировался в общей группе.

Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Встреча Россия – Хорватия состоится в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.