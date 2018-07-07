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    Черчесов: «Болейте, пожалуйста, за нас. Это окрыляет. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал болельщиков поддержать команду накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    «Сегодня совершенно другого уровня матч. Это 1/4 финала. Хотелось бы выступить так, чтобы прошли дальше.

    Жирков под большим вопросом, вчера он не тренировался в общей группе.

    Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

    Встреча Россия – Хорватия состоится в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 20:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:00

      Тут и вопросов нет - болеет вся страна.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 июля 2018, 20:52

      Саламыч! да мы болеем! смотрим,бухаем,материмся,плюёмся - но болеем!!!Россия,вперёд!)

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июля 2018, 20:51

      и у конифея ноги лучше поднимаются когда пенальти...

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 июля 2018, 20:23

      Ну ладно, уговорил)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 20:21

      Эту игру надо выстоять и выстрадать победу, соперник очень сильный!!!.....а стадион в Сочи вас обязательно поддержит и мы у экрана ТВ болеем за нашу сборную...удачи вам)))

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 7 июля 2018, 20:10

      вся страна вас будет поддерживать... Верим в ВАС

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