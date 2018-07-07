Черышев, Головин и Дзюба выйдут в атаке России; Крамарич, Манджукич, Ребич сыграют впереди у Хорватии

Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Хорватией.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов, Кузяев, Черышев, Головин, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич, Ребич.

Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!