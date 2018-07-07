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  • Черышев, Головин и Дзюба выйдут в атаке России; Крамарич, Манджукич, Ребич сыграют впереди у Хорватии

Черышев, Головин и Дзюба выйдут в атаке России; Крамарич, Манджукич, Ребич сыграют впереди у Хорватии

7 июля 2018, 19:38
18

Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Хорватией.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов, Кузяев, Черышев, Головин, Дзюба.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич, Ребич.

Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (18)
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KOLBIS
1530981838
Опять Самедов в старте,а ну ладно УСАМ виднее...РЕБЯТА ЗА РОССИЮ,ЗА МАТУШКУ,С БОГОМ,ВЕРИМ!!!...
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OfaZavr
1530981894
вполне ожидаемый состав, удачи!
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T_REX
1530982083
Ну все Смолов подох для сборной, да в принципе Чалов растет
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CSKA №1
1530982157
Самедов меня поражает за 4 игры ничего не показал,тупые передачи и никчемные навесы от него!!!Куда смотрит тренер!!!
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a-rakhmatov
1530983756
Артем, на тебя вся надежда голы ты умеешь на ЧМ забивать, также как и Черышев, вас поддержит полный стадион в Сочи...удачи наши ребятам)))
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Romantic2010
1530984209
У самедова наверное компромат на Черчесова есть. Иначе просто необьяснимо его попадание в стартовом составе при абсолютно провальных предыдущих играх. Он хоть одну подачу то подал точно? всё на трибуны...
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ZENIT-59
1530985694
Который раз можно наступать на одни и те же грабли: Самедов,который не совершил ни одного полезного действия за 4 нгры-в старте, а Миранчуки-остаются статистами!Мне трудно подобрать благопристойные выражения-глупость и тупость какая-то! Хорваы таких ошибок в составе могут не простить!Проиграв центр поля нам будет сложно очень...
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ЮНик
1530985806
А мне сегодня ночью снилось, как Дзюба орет в телекамеру после матча: "Х*й вам!!!" Дай Бог, чтобы сон оказался вещим... Итак, поехали...
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САДЫЧОК
1530998599
Дзюба -тяжеловат !
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zigbert
1531029439
Ожидаемый состав.
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