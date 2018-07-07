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    Черышев, Головин и Дзюба выйдут в атаке России; Крамарич, Манджукич, Ребич сыграют впереди у Хорватии

    Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 с Хорватией.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов, Кузяев, Черышев, Головин, Дзюба.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич, Крамарич, Манджукич, Ребич.

    Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РФС

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    07.07.2018 19:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:57

      Ожидаемый состав.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 00:23

      Дзюба -тяжеловат !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 июля 2018, 20:50

      А мне сегодня ночью снилось, как Дзюба орет в телекамеру после матча: "Х*й вам!!!" Дай Бог, чтобы сон оказался вещим... Итак, поехали...

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 июля 2018, 20:48

      Который раз можно наступать на одни и те же грабли: Самедов,который не совершил ни одного полезного действия за 4 нгры-в старте, а Миранчуки-остаются статистами!Мне трудно подобрать благопристойные выражения-глупость и тупость какая-то! Хорваы таких ошибок в составе могут не простить!Проиграв центр поля нам будет сложно очень...

      0
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      Рейтинг: +90

      alikatos 7 июля 2018, 20:40

      Кудряшов самедов не кчему

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 20:38

      Стас верен себе по составу и тактике. Его упёртость общеизвестна. Самедов у него будет играть, даже, если будет хромать на обе ноги. Ну не готов Саня сейчас играть на высоком уровне и таком накале игр. Предположу, что на замену выйдет Смолов, Ерохин, ( Газинский) возможно Дзага. Если не придётся делать вынужденные замены. (тьфу, тьфу, тьфу) Удачи парням и будем держать за них кулаки и бокал подымать...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 7 июля 2018, 23:16

      По заменам всё как доктор прописал..., только вот в защите какой-то ступор. Такие, блин, голы попустили. Нет подсказа и согласованности защитников и вратаря.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 7 июля 2018, 20:23

      У самедова наверное компромат на Черчесова есть. Иначе просто необьяснимо его попадание в стартовом составе при абсолютно провальных предыдущих играх. Он хоть одну подачу то подал точно? всё на трибуны...

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 7 июля 2018, 20:19

      Лука Модрич нипочём,есть у нас Дзюба Артём.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 20:15

      Артем, на тебя вся надежда голы ты умеешь на ЧМ забивать, также как и Черышев, вас поддержит полный стадион в Сочи...удачи наши ребятам)))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 июля 2018, 20:07

      Наверно Дзагоев выйдет во втором тайме вместо Самедова.

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