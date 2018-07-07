Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев: «Отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений»

Черданцев: «Отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений»

7 июля 2018, 19:35
8

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

«В прогнозе на матч Россия – Испания я поставил на проход России. Сейчас этого делать не буду, потому что наши и так прыгнули выше головы. У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании. Ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьeм составе есть футболисты «Реала», «Барселоны», «Ювентуса» и «Интера», мы видели.

Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией. Но ещe раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России. И вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны. Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений», – цитирует Черданцева Betting Insider.

Встреча Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таганский
1530982031
Надеюсь, Чердак не будет комментировать этот матч..
Ответить
a-rakhmatov
1530982142
Жора, не каркай мы все равно будем болеть и надеяться на очередное чудо!!!.....удачи нашей сборной)))
Ответить
giluxa1963
1530982529
успех с хорватами возможен только если проплатили
Ответить
Горкин Блеванов
1530982877
Да чё там, играй от обороны, не оголяй тылы, не делай больших разрывов между линиями, встречай высоко, вот и всё, ну и борись до конца...
Ответить
Masteralex
1530983303
в серии пенальти вообще очень сложно отделаться одним пропущенным мячом :)
Ответить
Федя Кабак
1530983560
Чердаку такие матчи никогда не доверят комментировать!
Ответить
mihail200606
1530985029
да уж, сесть в оборону на 120 минут много гениальности не надо...
Ответить
zigbert
1531029308
Хорошо ,когда не слышно в эфире его комментариев.
Ответить
Главные новости
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
1
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
1
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+