Черданцев: «Отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений»

Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

«В прогнозе на матч Россия – Испания я поставил на проход России. Сейчас этого делать не буду, потому что наши и так прыгнули выше головы. У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании. Ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьeм составе есть футболисты «Реала», «Барселоны», «Ювентуса» и «Интера», мы видели.

Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией. Но ещe раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России. И вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны. Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений», – цитирует Черданцева Betting Insider.

Встреча Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.