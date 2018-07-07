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    Черданцев: «Отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений»

    Комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

    «В прогнозе на матч Россия – Испания я поставил на проход России. Сейчас этого делать не буду, потому что наши и так прыгнули выше головы. У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании. Ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьeм составе есть футболисты «Реала», «Барселоны», «Ювентуса» и «Интера», мы видели.

    Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией. Но ещe раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России. И вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны. Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов – гений», – цитирует Черданцева Betting Insider.

    Встреча Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 19:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 08:55

      Хорошо ,когда не слышно в эфире его комментариев.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июля 2018, 20:37

      да уж, сесть в оборону на 120 минут много гениальности не надо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 июля 2018, 20:12

      Чердаку такие матчи никогда не доверят комментировать!

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июля 2018, 20:08

      в серии пенальти вообще очень сложно отделаться одним пропущенным мячом :)

      0
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 7 июля 2018, 20:01

      Да чё там, играй от обороны, не оголяй тылы, не делай больших разрывов между линиями, встречай высоко, вот и всё, ну и борись до конца...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 июля 2018, 19:55

      успех с хорватами возможен только если проплатили

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июля 2018, 19:49

      Жора, не каркай мы все равно будем болеть и надеяться на очередное чудо!!!.....удачи нашей сборной)))

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 июля 2018, 19:47

      Надеюсь, Чердак не будет комментировать этот матч..

      2
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