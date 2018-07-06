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    Черчесов: «Поддержка Путина важна. Это дополнительная мотивация для сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил важность для команды поддержки президента РФ Владимира Путина. Также специалист заявил, что критика бывает полезна.

    «Чтобы не отвлекаться, я не обращаю внимания на какие-то вещи. В каждой критичной статье, если держать ухо востро, можно найти полезное. Когда тебя хвалят – это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной.

    А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация», – сказал Черчесов.

    Россия в четвертьфинале чемпионата мира-2018 сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2018 15:40
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:18

      Ну что же будем ждать звонка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2018, 20:04

      А?!!!
      Вот.!)))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 6 июля 2018, 16:58

      А без Вовы самим слабо?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 июля 2018, 15:52

      Пфф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 6 июля 2018, 15:47

      без вовы вода не осветится! кто ж сомневался?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 6 июля 2018, 15:46

      да!!!!!!!!

      1
      Ответить
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