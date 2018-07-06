Черчесов: «Поддержка Путина важна. Это дополнительная мотивация для сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил важность для команды поддержки президента РФ Владимира Путина. Также специалист заявил, что критика бывает полезна.

«Чтобы не отвлекаться, я не обращаю внимания на какие-то вещи. В каждой критичной статье, если держать ухо востро, можно найти полезное. Когда тебя хвалят – это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной.

А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация», – сказал Черчесов.

Россия в четвертьфинале чемпионата мира-2018 сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.