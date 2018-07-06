Защитник Бразилии Данило из-за травмы выбыл до конца ЧМ-2018

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Данило из-за травмы не сыграет на чемпионате мира-2018.

В прошедший четверг футболист на тренировке получил повреждение голеностопа. Он не успеет восстановиться даже к финальному матчу турнира. Данило останется в расположении команды до завершения ее выступления.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия пройдет в Казани в пятницу, 6 июня, в 21:00 по московскому времени.