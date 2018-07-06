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    «Реал» отпустит Роналду в «Ювентус», если игрок сам объявит об уходе

    «Реал» готов принять предложение «Ювентуса» по трансферу нападающего Криштиану Роналду. Для этого игроку нужно самому объявить об уходе.

    Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников (Marca, Sky Sports Italia, Cadena Cope и другие).

    Роналду должен созвать пресс-конференцию и объявить, что он покидает клуб. Так «Реал» сможет обезопасить себя от имиджевых рисков, связанных с уходом игрока и возможных слухах о конфликте с клубом.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Football Italia

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    06.07.2018 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:06

      Какие риски имиджевые ? - Лень просто)

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