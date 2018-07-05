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    Льорис: «Погба – настоящий лидер»

    Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба.

    «Он взрослеет, растет. Он набирает опыт: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». Также он набирает авторитет раздевалке, и это хорошо, потому что он настоящий лидер.

    Поль очень амбициозный. Мы все знаем, что он очень талантлив, и ему есть что предложить партнерам по команде», – сказал Льорис.

    Завтра, 6 июля, Франция сыграет в 1/4 финала ЧМ против Уругвая. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    05.07.2018 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 15:28

      Конечно когда товарищи по команде поддерживают друг друга и не винят за ошибки , может получится боеспособный коллектив, который может выполнить любые задачи.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 06:59

      Лидерские качества проявляются в игре и поступках, а не амбициями тех или иных индивидуумов. Авансов не мало многим раздают, но они их так и не оправдывают...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 июля 2018, 05:42

      на этом чм он больше на пешехода похож с аргентиной не блистал если так и дальше пойдет маур его на банку посадит

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