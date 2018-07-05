Льорис: «Погба – настоящий лидер»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением об игре полузащитника Поля Погба.

«Он взрослеет, растет. Он набирает опыт: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». Также он набирает авторитет раздевалке, и это хорошо, потому что он настоящий лидер.

Поль очень амбициозный. Мы все знаем, что он очень талантлив, и ему есть что предложить партнерам по команде», – сказал Льорис.

Завтра, 6 июля, Франция сыграет в 1/4 финала ЧМ против Уругвая. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.