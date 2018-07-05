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    Журналист: «В своих мыслях Роналду уже в «Ювентусе». Он никогда не был так близок к уходу»

    Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о подробностях переговоров между «Ювентусом» и «Реалом» по трансферу нападающего Криштиану Роналду.

    «Роналду в своих мыслях уже в «Ювентусе». Клуб нашел, как можно профинансировать трансфер и зарплату игрока. «Реал» готов отпустить его.

    В Мадрид еще не поступило предложение, но Жорже Мендеш заверил, что оно поступит. Роналду еще никогда не был настолько близок к уходу из «Реала».

    Уйдет?» – написал Балаге в своем твиттере.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Twitter

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    05.07.2018 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 07:09

      Испанский журналист как телепат, знает и читает мысли Роналду. Понятно, что после очередной победы в ЛЧ и с уходом Зидана там сейчас началась движуха. Кто-то себе бОльшую "личку" выбивает, у кого-то появились заманчивые предложения от которых нельзя отказаться. Июль и август всё прояснят и кто где окажется узнаем по факту.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 5 июля 2018, 23:31

      Лишь бы это было уткой!!!

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