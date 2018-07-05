Журналист: «В своих мыслях Роналду уже в «Ювентусе». Он никогда не был так близок к уходу»

Испанский журналист как телепат, знает и читает мысли Роналду. Понятно, что после очередной победы в ЛЧ и с уходом Зидана там сейчас началась движуха. Кто-то себе бОльшую "личку" выбивает, у кого-то появились заманчивые предложения от которых нельзя отказаться. Июль и август всё прояснят и кто где окажется узнаем по факту.
Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о подробностях переговоров между «Ювентусом» и «Реалом» по трансферу нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду в своих мыслях уже в «Ювентусе». Клуб нашел, как можно профинансировать трансфер и зарплату игрока. «Реал» готов отпустить его.
В Мадрид еще не поступило предложение, но Жорже Мендеш заверил, что оно поступит. Роналду еще никогда не был настолько близок к уходу из «Реала».
Уйдет?» – написал Балаге в своем твиттере.
Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн