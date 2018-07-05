Журналист: «В своих мыслях Роналду уже в «Ювентусе». Он никогда не был так близок к уходу»

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о подробностях переговоров между «Ювентусом» и «Реалом» по трансферу нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду в своих мыслях уже в «Ювентусе». Клуб нашел, как можно профинансировать трансфер и зарплату игрока. «Реал» готов отпустить его.

В Мадрид еще не поступило предложение, но Жорже Мендеш заверил, что оно поступит. Роналду еще никогда не был настолько близок к уходу из «Реала».

Уйдет?» – написал Балаге в своем твиттере.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн