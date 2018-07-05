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    «Феррари» может спонсировать трансфер Роналду в «Ювентус»

    По информации Il Sole 24 Ore, «Феррари» может заключить контракт с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Компания готова помочь «Ювентусу» подписать игрока и выплачивать ему 20 миллионов евро в год.

    По последней информации, всего Роналду будет получать 30 миллионов в год. Трансфер игрока оценивается в 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что часть зарплаты Роналду может также выплачивать «Фиат». У «Феррари», «Фиата» и «Ювентуса» один владелец.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Football Italia

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    05.07.2018 21:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 15:15

      Это будет бомбой.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:10

      Я б только ЗА )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 5 июля 2018, 22:52

      Не давно фиат хотель спонсировать сделку,через пару часов к ним присоединился феррари?Итальянский авто мафия собирается спонсировать!Ну ну удачи,если не утка

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 21:42

      Фералду...

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