«Феррари» может спонсировать трансфер Роналду в «Ювентус»

По информации Il Sole 24 Ore, «Феррари» может заключить контракт с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Компания готова помочь «Ювентусу» подписать игрока и выплачивать ему 20 миллионов евро в год.

По последней информации, всего Роналду будет получать 30 миллионов в год. Трансфер игрока оценивается в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что часть зарплаты Роналду может также выплачивать «Фиат». У «Феррари», «Фиата» и «Ювентуса» один владелец.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн