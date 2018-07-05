Журналист: «Роналду намерен уйти из «Реала». Это единственное, чего он хочет»

Все когда - то доходят до черты, когда уже не напрягаясь можно косить хорошую капусту. Роналду не исключение.
Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном трансфере форварда «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».
«Ночью представители Роналду провели встречу с Флорентино Пересом и сообщили, что игрок намерен уйти. Это единственное, чего он хочет.
«Реал» сказал, что отпустит его, если кто-то предложит 100 миллионов евро.
«Ювентус» заверил Роналду и его агента, что предоставит эту сумму и четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год», – сказал Балаге.
Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн