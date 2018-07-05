Журналист: «Роналду намерен уйти из «Реала». Это единственное, чего он хочет»

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном трансфере форварда «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Ночью представители Роналду провели встречу с Флорентино Пересом и сообщили, что игрок намерен уйти. Это единственное, чего он хочет.

«Реал» сказал, что отпустит его, если кто-то предложит 100 миллионов евро.

«Ювентус» заверил Роналду и его агента, что предоставит эту сумму и четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год», – сказал Балаге.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн