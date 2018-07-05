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    Журналист: «Роналду намерен уйти из «Реала». Это единственное, чего он хочет»

    Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о возможном трансфере форварда «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».

    «Ночью представители Роналду провели встречу с Флорентино Пересом и сообщили, что игрок намерен уйти. Это единственное, чего он хочет.

    «Реал» сказал, что отпустит его, если кто-то предложит 100 миллионов евро.

    «Ювентус» заверил Роналду и его агента, что предоставит эту сумму и четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год», – сказал Балаге.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Skysports

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    05.07.2018 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 5 июля 2018, 19:27

      Все когда - то доходят до черты, когда уже не напрягаясь можно косить хорошую капусту. Роналду не исключение.

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