Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА ввел четвертую замену в дополнительное время в Лиге чемпионов и Лиге Европы

    В правилах проведения турниров под эгидой УЕФА произошло несколько изменений. Командам разрешили проводить четвертую замену в матчах в дополнительное время.

    Это правило вступит в силу с сезона-2018/19 и будет распространяется на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и других турниров УЕФА.

    Кроме того, команды получили право иметь 12 запасных игроков в таких турнирах, как Суперкубок УЕФА, молодежный чемпионат Европы (U-21), Лига наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском чемпионате Европы.

    В Лиге чемпионов и Лиге Европы по-прежнему разрешено использовать семь запасных за исключением финала. В решающем матче турнира клубы также смогут иметь 12 футболистов на скамейке запасных.

    Четвертая замена в дополнительное время уже используется на проходящем в России чемпионате мира-2018.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 14:23

      На ЧМ это уже практикуется и никого нет против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 июля 2018, 23:08

      Если еще введут видеопросмотры, да + серия пенальти, то в 3 часа хрен будет укладываться это мероприятие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 21:25

      Такое решение можно только приветствовать. В решающих и напряжённых матчах есть возможность заменить в дополнительное время игрока, который уже не может продолжить игру по физическому состоянию, например, не говоря уже о тактической замене.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 июля 2018, 19:42

      Абсолютно разумное решение!!!Практика четвёртой замены в доп.время на чемпионате себя полностью оправдала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram 5 июля 2018, 16:52

      Всё это дело должно повысить уровень забитых мячей

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11