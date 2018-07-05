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УЕФА ввел четвертую замену в дополнительное время в Лиге чемпионов и Лиге Европы

5 июля 2018, 16:50
5

В правилах проведения турниров под эгидой УЕФА произошло несколько изменений. Командам разрешили проводить четвертую замену в матчах в дополнительное время.

Это правило вступит в силу с сезона-2018/19 и будет распространяется на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и других турниров УЕФА.

Кроме того, команды получили право иметь 12 запасных игроков в таких турнирах, как Суперкубок УЕФА, молодежный чемпионат Европы (U-21), Лига наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском чемпионате Европы.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы по-прежнему разрешено использовать семь запасных за исключением финала. В решающем матче турнира клубы также смогут иметь 12 футболистов на скамейке запасных.

Четвертая замена в дополнительное время уже используется на проходящем в России чемпионате мира-2018.

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (5)
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Randy Ram
1530798736
Всё это дело должно повысить уровень забитых мячей
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Krossmen73
1530808974
Абсолютно разумное решение!!!Практика четвёртой замены в доп.время на чемпионате себя полностью оправдала.
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Рубик Докоян
1530815157
Такое решение можно только приветствовать. В решающих и напряжённых матчах есть возможность заменить в дополнительное время игрока, который уже не может продолжить игру по физическому состоянию, например, не говоря уже о тактической замене.
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vick-north-west
1530821311
Если еще введут видеопросмотры, да + серия пенальти, то в 3 часа хрен будет укладываться это мероприятие.
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zigbert
1530876198
На ЧМ это уже практикуется и никого нет против.
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