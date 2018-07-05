УЕФА ввел четвертую замену в дополнительное время в Лиге чемпионов и Лиге Европы

В правилах проведения турниров под эгидой УЕФА произошло несколько изменений. Командам разрешили проводить четвертую замену в матчах в дополнительное время.

Это правило вступит в силу с сезона-2018/19 и будет распространяется на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и других турниров УЕФА.

Кроме того, команды получили право иметь 12 запасных игроков в таких турнирах, как Суперкубок УЕФА, молодежный чемпионат Европы (U-21), Лига наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском чемпионате Европы.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы по-прежнему разрешено использовать семь запасных за исключением финала. В решающем матче турнира клубы также смогут иметь 12 футболистов на скамейке запасных.

Четвертая замена в дополнительное время уже используется на проходящем в России чемпионате мира-2018.