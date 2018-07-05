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Эвра: «Давай, «Енисей»! Не подведи меня»

5 июля 2018, 13:27
15

Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра пожелал удачи «Енисею» в преддверии нового розыгрыша РФПЛ. Красноярский клуб впервые в своей истории в сезоне-2018/19 выступит в высшем дивизионе чемпионата России.

«Всем привет! Это Патрис Эвра. Я люблю эту игру! Я бы хотел пожелать ФК «Енисеф» Красова... (название клуба француз произнес по-русски). Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи!

Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!» – сказал Эвра.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Эвра Патрис
Комментарии (15)
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I_R_O_N_M_A_N
1530786658
Ай да в Енисей левую бровку бороздить)
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hevbn 28
1530787218
В "Енисее"работает хорошая пресс-служба, молодцы ,что находят способы лишний раз от рекламировать свой клуб, посмотрим как играть будет команда.
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Romio-xxx
1530788453
Красавчик))))
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KOLBIS
1530791566
Как они связаны интересно?...
Ответить
Нас Много
1530793032
Успеха вам земляки. И помните в первом сезоне главное - зацепиться...
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InterMilLano1908
1530793927
Видать себе девушку из красноярска нашел)))
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Жёлто-синий
1530794578
❓ сколько ему заплатили
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prezent2017
1530796148
Красава без штанов, то бишь стадиона.
Ответить
OfaZavr
1530804015
в чем интересно истинная причина его внезапной поддержки такого скромного клуба как "Енисей"?
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zigbert
1530869985
Наверное корни у него из Красноярска.
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