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    Эвра: «Давай, «Енисей»! Не подведи меня»

    Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра пожелал удачи «Енисею» в преддверии нового розыгрыша РФПЛ. Красноярский клуб впервые в своей истории в сезоне-2018/19 выступит в высшем дивизионе чемпионата России.

    «Всем привет! Это Патрис Эвра. Я люблю эту игру! Я бы хотел пожелать ФК «Енисеф» Красова... (название клуба француз произнес по-русски). Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи!

    Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!» – сказал Эвра.

    Источник: ФК «Енисей»

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    05.07.2018 13:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:39

      Наверное корни у него из Красноярска.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 18:20

      в чем интересно истинная причина его внезапной поддержки такого скромного клуба как "Енисей"?

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июля 2018, 16:09

      Красава без штанов, то бишь стадиона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 июля 2018, 15:42

      ❓ сколько ему заплатили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 июля 2018, 15:32

      Видать себе девушку из красноярска нашел)))

      1
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 5 июля 2018, 15:17

      Успеха вам земляки. И помните в первом сезоне главное - зацепиться...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 14:52

      Как они связаны интересно?...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 5 июля 2018, 14:00

      Красавчик))))

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июля 2018, 13:40

      В "Енисее"работает хорошая пресс-служба, молодцы ,что находят способы лишний раз от рекламировать свой клуб, посмотрим как играть будет команда.

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > hevbn 28 5 июля 2018, 14:03

      там парень молодой работает, ему лет 20 что ли. Так он там нормально раскачивает.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > ФанатОтБога 5 июля 2018, 14:10

      Я слышал про него, нам вообще в спорте (да и не только в спорте) не хватает людей которые могут заниматься хорошим маркетингом , а это очень важно, все успешные спортивные организации зарабатывают большую часть прибыли именно маркетингом.

      5
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > hevbn 28 5 июля 2018, 18:08

      В нашем футболе футболе нет ничего общего с успешными, спортивными организациями. Зачем стараться что-то заработать, если из бюджета постоянно капают бабки? Пенсионер с высокой пенсией наш футбол.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 июля 2018, 13:38

      набивается на контракт. ни кто не берет, так может с енисеем прокатит

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много > absent32 5 июля 2018, 15:27

      С молотобойцами отработал. Мужику 37 лет. Енисею - точно не повредит, если найдут денежку...

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