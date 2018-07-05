Эвра: «Давай, «Енисей»! Не подведи меня»

Бывший защитник «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра пожелал удачи «Енисею» в преддверии нового розыгрыша РФПЛ. Красноярский клуб впервые в своей истории в сезоне-2018/19 выступит в высшем дивизионе чемпионата России.

«Всем привет! Это Патрис Эвра. Я люблю эту игру! Я бы хотел пожелать ФК «Енисеф» Красова... (название клуба француз произнес по-русски). Извините за мой русский акцент, он не идеален. Удачи!

Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед «Енисей»! Я верю в вас! Не подведите меня!» – сказал Эвра.