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  • Сборная России не получит денег от государства за участие в ЧМ-2018

Сборная России не получит денег от государства за участие в ЧМ-2018

5 июля 2018, 12:59
19

Сборная России не получит из бюджета страны никаких выплат за выступление на чемпионате мира.

«Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада – отдельная история, там множество видов спорта», – сказал источник во властных кругах.

По информации источника, выплаты ФИФА за выступление на ЧМ-2018 распределит РФС. На данный момент российские футболисты заработали 16 миллионов долларов, из которых 8 миллионов заберет себе РФС. Как сообщают СМИ, из этих денег игроки национальной команды получат по 45 тысяч евро (по 15 тысяч за каждую победу).

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 Россия сыграет с Хорватией. Встреча пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Россия
Комментарии (19)
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KOLBIS
1530785185
Как и все другие отрасли и люди...
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Бабушка Зильзиля
1530785292
Главный моторист пилорамы уже наверное присмотрел себе новый домик в деревне))
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Nerlinger
1530785361
Все на арабов с испанцами ушли
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Project Бабангида
1530785960
сейчас когда масть прёт, даже самые алчные о деньгах не думают
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hevbn 28
1530786609
Я слышал , что англичане уже давно все свои призовые, которые они получают от сборной тратят на благотворительность , интересно у нас это может быть.
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Almazovich
1530788437
Премиальные подстегнули бы!
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baden69
1530788464
"Свежо питание, да сер...ся с трудом..." Что-то не припомню, чтобы наши игроки ничего не получали за игры ЧМ, да и информация изначально была другой.
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STAFOR13
1530788793
Зато "наши" олимпийцы, кроме хоккеистов, которые выступали без нашего флага, получили по иномарке... конечно футболистам ничего и не нужно давать, но за такой результат их то точно нужно наградить, т.к они начали играть за страну и за болельщиков, а "наши" олимпийцы выступали за себя, не думая о стране.
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Старикан
1530795508
Ключевое слово в этой новости ПОКА...царь ждёт результата!
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OfaZavr
1530803634
это правильно, ведь за страну играют да еще и такая честь представлять ее на ЧМ. в клубах итак зарабатывают выше крыши так что здесь об этом речи и не должно быть.
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