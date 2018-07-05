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    Сборная России не получит денег от государства за участие в ЧМ-2018

    Сборная России не получит из бюджета страны никаких выплат за выступление на чемпионате мира.

    «Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада – отдельная история, там множество видов спорта», – сказал источник во властных кругах.

    По информации источника, выплаты ФИФА за выступление на ЧМ-2018 распределит РФС. На данный момент российские футболисты заработали 16 миллионов долларов, из которых 8 миллионов заберет себе РФС. Как сообщают СМИ, из этих денег игроки национальной команды получат по 45 тысяч евро (по 15 тысяч за каждую победу).

    В четвертьфинале чемпионата мира-2018 Россия сыграет с Хорватией. Встреча пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Интерфакс

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    05.07.2018 12:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:33

      Все будет зависеть от дальнейшего выступления сборной.

      1
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 5 июля 2018, 23:26

      Никто не отменял солидных бонусов,или премий как их называют, про которые здесь не сказано, а наверняка предполагается.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 18:13

      это правильно, ведь за страну играют да еще и такая честь представлять ее на ЧМ. в клубах итак зарабатывают выше крыши так что здесь об этом речи и не должно быть.

      6
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      Рейтинг: +483

      headdevil 5 июля 2018, 18:10

      Как миллионы платить за полирование лавок в чемпионате- так норм, а как заслуженные премии выписать- сразу все такие правильные.

      0
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 5 июля 2018, 18:08

      Надеюсь игроки эту новость не прочитали, а то играть не будут!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 5 июля 2018, 15:58

      Ключевое слово в этой новости ПОКА...царь ждёт результата!

      3
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      Рейтинг: +3

      Joni 5 июля 2018, 15:30

      зачем РФС 8 миллионов? Они же не потратят их куда нужно

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 июля 2018, 15:22

      Такие новости надо публиковать после ЧМ)) а то вообще "забъют"...)

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      Рейтинг: +4934

      polt 5 июля 2018, 15:18

      Получат и не плохо, найдут другие источники и карманы набьют, в отличие от англичан.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 5 июля 2018, 14:40

      Ну всё теперь с хорватами они бегать не будут

      1
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