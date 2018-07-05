Сборная России не получит денег от государства за участие в ЧМ-2018

Сборная России не получит из бюджета страны никаких выплат за выступление на чемпионате мира.

«Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада – отдельная история, там множество видов спорта», – сказал источник во властных кругах.

По информации источника, выплаты ФИФА за выступление на ЧМ-2018 распределит РФС. На данный момент российские футболисты заработали 16 миллионов долларов, из которых 8 миллионов заберет себе РФС. Как сообщают СМИ, из этих денег игроки национальной команды получат по 45 тысяч евро (по 15 тысяч за каждую победу).

В четвертьфинале чемпионата мира-2018 Россия сыграет с Хорватией. Встреча пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.