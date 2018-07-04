Семак: «Если у Дзюбы ничего не изменится, жду его в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждет возвращения нападающего Артема Дзюбы в команду.

В настоящее время форвард выступает на ЧМ-2018 в составе сборной России. Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале».

– Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он?

– Никаких вопросов нет, только если у него что-то изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.

– Вы, конечно, видите, как он играет на чемпионате мира. Что не всегда получалось прежде…

– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. Он и сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы быть как можно лучше. И все стараются показать максимум.