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    Семак: «Если у Дзюбы ничего не изменится, жду его в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждет возвращения нападающего Артема Дзюбы в команду.

    В настоящее время форвард выступает на ЧМ-2018 в составе сборной России. Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале».

    – Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он?

    – Никаких вопросов нет, только если у него что-то изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.

    – Вы, конечно, видите, как он играет на чемпионате мира. Что не всегда получалось прежде…

    – Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. Он и сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы быть как можно лучше. И все стараются показать максимум.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2018 13:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 4 июля 2018, 23:01

      То есть миллион в день, это уже не мотивация сделать всё, чтобы быть как можно лучше? Не понимаю что он несёт...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 21:17

      главное чтобы при возвращении в клуб пальцы веером не топырил после ЧМ

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 4 июля 2018, 19:55

      Если останется в Туле будет лучшим бомбардиром, а в Зените потеряет свой настрой, там болото и разгребать еще не один год. А может Артема и прикупят, на данный момент лучший нап. в России.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 июля 2018, 19:19

      нахер он шкура нужен,продайте его пока цена есть!

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 19:00

      Любому футболисту важно когда ему доверяют и верят в него. Если по игровым или тактическим причинам игрок не попадает в состав, он об этом должен знать и понимать это. Не должно быть уничижительной публичной критики, которую допускал, например Манчини по отношению ко многим игрокам команды. Когда нет доверительных отношений, взаимопонимания, то не будет единого коллектива и команды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 18:50

      Дзюба хорошо играет только когда ему нужно что-то доказывать и когда его критикуют со всех сторон, лучше бы остаться ему Туле ведь команда вполне его уровня где нет возвышенных ожиданий и моря критики, там всегда есть куда стремиться.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 июля 2018, 17:24

      Думаю что на один сезон Артёма и его мотивации должно хватить.А дальше как масть пойдёт.Если вдруг у него начнется спад и Дзюба перестанет попадать в основу,то будет снова вариант с арендой в другой клуб.Такой он уж своеобразный человек.Всегда должен быть в основе и команда должна играть на него.Как только что-то из этого не получается,Артём начинает скучать и филонить на поле.Хотя Семак неплохой специалист и психолог.Должен найти подход и к Дзюбе.Посмотрим...

      4
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 июля 2018, 16:45

      Теперь уж Зюба точно станет паханом в раздевалке на меньшее он не согласен!) А Симак готов у него в шестерках ходить??))

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:42

      Дзюба игрок настроения и если в Зените у него не будет места в основном составе, то он потеряет всякий интерес к игре.

      6
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 июля 2018, 15:07

      Все проблемы Дзюбы, только в его самонастрое, если он себя настроил, то и играет нормально, как в Туле, не думаю, что там его Божович настраивал.., другой вопрос, что ведёт он себя некорректно очень часто, но это уже вопрос воспитания и адекватного восприятия действительности...

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > AHTUNGBOL 4 июля 2018, 16:27

      Тут многое зависит от Сергея Богдановича, и я верю, что у него хатит ума правильно выстроить отношения с Дзюбой.

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