Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «Если у Дзюбы ничего не изменится, жду его в «Зените»

4 июля 2018, 13:36
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждет возвращения нападающего Артема Дзюбы в команду.

В настоящее время форвард выступает на ЧМ-2018 в составе сборной России. Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале».

– Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он?

– Никаких вопросов нет, только если у него что-то изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.

– Вы, конечно, видите, как он играет на чемпионате мира. Что не всегда получалось прежде…

– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. Он и сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы быть как можно лучше. И все стараются показать максимум.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1530701008
Перспективное ожидание открывает ожидаемые перспективы!..
Ответить
baden69
1530701754
Задача Богданыча мотивировать Дзюбу, чтобы он постоянно выходил на поле играть, а не отбывать номер.
Ответить
hevbn 28
1530701767
На мой взгляд все проблемы Дзюбы связаны с тем , что он прирожденный лидер, ведь он очень хорошо себя проявляет в командах в которых на него рассчитывают как на лидера , это было и в Ростове и в Туле и ещё раньше в Томске и частично в Спартаке и в сборной конечно , но как только он чувствует ,что на него не готовы ставить как на лидера он тут же теряет интерес к происходящему, в этом смысле он очень похож на Ибрагимовича и на Балотелли , если Сергей Богданович это понимает и готов Артёму дать место лидера команды то тут всё будет хорошо , а если нет, то всё будет так же как было раньше у Дзюбы в Зените.
Ответить
giluxa1963
1530702736
желание у него хоть отбавляй а вот когда на него кладут с прибором он сразу тухнет не может парень без дела -угасает сразу
Ответить
САДЫЧОК
1530704143
Семак не делай этого ! зачем он нужен?
Ответить
zigbert
1530708124
Дзюба игрок настроения и если в Зените у него не будет места в основном составе, то он потеряет всякий интерес к игре.
Ответить
Krossmen73
1530714288
Думаю что на один сезон Артёма и его мотивации должно хватить.А дальше как масть пойдёт.Если вдруг у него начнется спад и Дзюба перестанет попадать в основу,то будет снова вариант с арендой в другой клуб.Такой он уж своеобразный человек.Всегда должен быть в основе и команда должна играть на него.Как только что-то из этого не получается,Артём начинает скучать и филонить на поле.Хотя Семак неплохой специалист и психолог.Должен найти подход и к Дзюбе.Посмотрим...
Ответить
OfaZavr
1530719420
Дзюба хорошо играет только когда ему нужно что-то доказывать и когда его критикуют со всех сторон, лучше бы остаться ему Туле ведь команда вполне его уровня где нет возвышенных ожиданий и моря критики, там всегда есть куда стремиться.
Ответить
Рубик Докоян
1530720006
Любому футболисту важно когда ему доверяют и верят в него. Если по игровым или тактическим причинам игрок не попадает в состав, он об этом должен знать и понимать это. Не должно быть уничижительной публичной критики, которую допускал, например Манчини по отношению ко многим игрокам команды. Когда нет доверительных отношений, взаимопонимания, то не будет единого коллектива и команды.
Ответить
3a zenit
1530721158
нахер он шкура нужен,продайте его пока цена есть!
Ответить
Главные новости
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
8
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
8
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Все новости
Все новости
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
1
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
6
«Гены папы»: сын Зобнина поступил в академию «Спартака»
09:49
2
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
5
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
15
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
25
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
2
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
7
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
4
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
9
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+