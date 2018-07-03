Классон: «Игроки «Краснодара» поздравляют меня после каждого успеха»

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против швейцарцев (1:0). Хавбек вспомнил о партнерах по «Краснодару».

«Сегодня у Швеции была крутая поддержка. Спасибо огромное болельщикам! Это было очень важно для нас. Осознание победы пришло только после финального свистка – наше преимущество было минимальным и могло произойти все, что угодно. Пока игра не закончилась, я не чувствовал, что мы справились с задачей.

Приятно, что партнеры по «Краснодару» поздравляют меня после каждого успеха, но сегодня телефон еще не брал в руки, так что не знаю, кто именно написал.

В чем разница между Швецией со Златаном Ибрагимовичем в составе и без него? Думаю, ожидания от нашей команды стали ниже после ухода из сборной Ибрагимовича, но я не играл вместе с ним, поэтому мне сложно судить. Сейчас мы очень сильны, бьемся друг за друга, и это главное. Это наш путь», – сказал футболист.

В четвертьфинале шведы сыграют либо с колумбийцами, либо с англичанами.

Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду