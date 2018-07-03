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    Классон: «Игроки «Краснодара» поздравляют меня после каждого успеха»

    Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против швейцарцев (1:0). Хавбек вспомнил о партнерах по «Краснодару».

    «Сегодня у Швеции была крутая поддержка. Спасибо огромное болельщикам! Это было очень важно для нас. Осознание победы пришло только после финального свистка – наше преимущество было минимальным и могло произойти все, что угодно. Пока игра не закончилась, я не чувствовал, что мы справились с задачей.

    Приятно, что партнеры по «Краснодару» поздравляют меня после каждого успеха, но сегодня телефон еще не брал в руки, так что не знаю, кто именно написал.

    В чем разница между Швецией со Златаном Ибрагимовичем в составе и без него? Думаю, ожидания от нашей команды стали ниже после ухода из сборной Ибрагимовича, но я не играл вместе с ним, поэтому мне сложно судить. Сейчас мы очень сильны, бьемся друг за друга, и это главное. Это наш путь», – сказал футболист.

    В четвертьфинале шведы сыграют либо с колумбийцами, либо с англичанами.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2018 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67324

      portero 5 июля 2018, 17:10

      с большим удовольствием поздравив и с выходом в 1/2

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