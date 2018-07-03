Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщик сборной России после победы над Испанией напился, упал с моста и утонул

    Болельщик сборной России погиб, празднуя победу национальной команды над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал Mash.

    45-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения погулял по городу, отправившись в итоге на Крымский мост. Он добрался туда к восьми часам утра. В течение всего своего «шествия» он не прекращал выпивать. На мосту мужчина залез на опоры, чтобы встать в полный рост, но не удержался и упал с высоты несколько десятков метров.

    В результате удара об воду москвич потерял сознание и утонул.

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июля 2018, 03:44

      Какой всё-же может быть нелепой смерть, но, как говорится, это судьба...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 июля 2018, 21:45

      как же он один-то оказался.тем более в 8 утра там должен быть народ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 21:40

      Искренне жаль болелу, а мог бы еще поболеть за наших....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 3 июля 2018, 21:33

      Жаль болельщика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июля 2018, 21:23

      нельзя так говорить,но,видимо,он ничего не понимал в футболе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 июля 2018, 21:07

      ну семён семёныч!!(((( как так....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 3 июля 2018, 20:45

      Наш человек кули....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 июля 2018, 20:44

      Не бухайте мужики! Все должно быть в меру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      dugnik62 3 июля 2018, 20:34

      Ecли делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 20:23

      ну вот еще одно доказательство к чему приводит злоупотребление.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11