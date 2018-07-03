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  • Болельщик сборной России после победы над Испанией напился, упал с моста и утонул

Болельщик сборной России после победы над Испанией напился, упал с моста и утонул

3 июля 2018, 17:36
38

Болельщик сборной России погиб, празднуя победу национальной команды над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал Mash.

45-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения погулял по городу, отправившись в итоге на Крымский мост. Он добрался туда к восьми часам утра. В течение всего своего «шествия» он не прекращал выпивать. На мосту мужчина залез на опоры, чтобы встать в полный рост, но не удержался и упал с высоты несколько десятков метров.

В результате удара об воду москвич потерял сознание и утонул.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия Испания
Комментарии (38)
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3a zenit
1530628773
и нахера нам это писать?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1530629278
Русские не пьют!
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baden69
1530630106
Он мог также напиться и упасть с моста отмечая пятницу, так что новость ни о чем.
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Almazovich
1530630233
Во всем важна мера! - как говорит мой дед - не знаешь меры, значит враг себе и окружающим!
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Мары
1530630331
Царство ему небесное.Но меру надо знать.
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BRO_football
1530630649
Играйте так, как мы за вас бухаем. Выполнено!
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GoldPlayFIFARus9
1530630993
Естественный отбор
Ответить
Борис РВ
1530632827
Счастье привело к трагедии
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Kikujiro
1530634870
а прикольно так посты писать для хайпа... Болельщик сборной ЛюбойСтраны погиб, празднуя победу национальной команды над ПофигКем (33:33, 44:33 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-3028, сообщает телеграм-канал СMashШШ. 165-летний житель столицы в состоянии алкогольного гения погулял по городу, отправившись в итоге на Крымский Погост. Он добрался туда к восьми часам утра из столицы Кубы - Гаваны. В течение всего своего «нашествия» он не прекращал выпивать и я лично ему наливал... На мосту мужчина залез на опоры (я ему помогал собственноручно), чтобы встать в полный рост, но не удержался и упал с высоты несколько десятков метров,сделав при этом 6,5 оборотов в воздухе. В результате удара об воду он померял осознание и угарнул. Запостите на главной. И ФИО пострадавшего укажите. Я в шоке от таких постов на бомбардире. Телеграм-канал,блин...
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zigbert
1530638370
А был ли он болельщиком сборной?
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