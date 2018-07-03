Болельщик сборной России после победы над Испанией напился, упал с моста и утонул

Болельщик сборной России погиб, празднуя победу национальной команды над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018, сообщает телеграм-канал Mash.

45-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения погулял по городу, отправившись в итоге на Крымский мост. Он добрался туда к восьми часам утра. В течение всего своего «шествия» он не прекращал выпивать. На мосту мужчина залез на опоры, чтобы встать в полный рост, но не удержался и упал с высоты несколько десятков метров.

В результате удара об воду москвич потерял сознание и утонул.