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  • Экс-президент Украины Янукович присутствовал на матче Испания – Россия

Экс-президент Украины Янукович присутствовал на матче Испания – Россия

3 июля 2018, 17:26
12

Бывший президент Украины Виктор Янукович присутствовал на матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти), сообщает «Коммерсант».

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве. Янукович находился в правительственной вип-ложе вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, главой ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI и помощником президента РФ Владимира Путина Игорем Левитиным.

Также в ложе присутствовали несколько губернаторов, лидеры партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Единой России», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Источник: Коммерсант
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (12)
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FanatSerj
1530628189
звиздец, супер футбольная новость!
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KOLBIS
1530628440
А этот тот маленький мальчик в вип-ложе...Умеет же замаскироваться...
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3a zenit
1530628841
страну до войны довёл и ходит ублюдок футбольчик смотрит.
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Shak71
1530629424
Опять вы сюда свою политику сраную пихаете! Бомбардир остановись!
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kvm5
1530629463
неужели благодоря ему победили
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TY13R
1530629835
он что ещё жив?)))
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shinnik
1530636087
Это он, с семьёй в кокошниках, сосисы жрал?))
Ответить
Полная Канистра
1530637156
кроме короля это фальшивые болельщики
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zigbert
1530638071
Для них главное - присутствие.
Ответить
latka1
1530651928
Может быть фото???
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