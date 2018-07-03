Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-президент Украины Янукович присутствовал на матче Испания – Россия

    Бывший президент Украины Виктор Янукович присутствовал на матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти), сообщает «Коммерсант».

    Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве. Янукович находился в правительственной вип-ложе вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, главой ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI и помощником президента РФ Владимира Путина Игорем Левитиным.

    Также в ложе присутствовали несколько губернаторов, лидеры партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Единой России», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 4 июля 2018, 00:05

      Может быть фото???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 20:14

      Для них главное - присутствие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июля 2018, 19:59

      кроме короля это фальшивые болельщики

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2018, 19:41

      Это он, с семьёй в кокошниках, сосисы жрал?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 июля 2018, 17:57

      он что ещё жив?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > TY13R 3 июля 2018, 19:00

      То же самое хотел написать)))))
      ОПГ - одим словом.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июля 2018, 17:51

      неужели благодоря ему победили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 3 июля 2018, 17:50

      Опять вы сюда свою политику сраную пихаете! Бомбардир остановись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 июля 2018, 17:40

      страну до войны довёл и ходит ублюдок футбольчик смотрит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ivan-soccer-fan 3 июля 2018, 18:41

      да нахер это говно кому на Украине и в ЛДНР нужно,его повесят по обе стороны конфликта 100%.(люди повесят,а не власти)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 17:34

      А этот тот маленький мальчик в вип-ложе...Умеет же замаскироваться...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 17:29

      звиздец, супер футбольная новость!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11