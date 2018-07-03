Экс-президент Украины Янукович присутствовал на матче Испания – Россия

Бывший президент Украины Виктор Янукович присутствовал на матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти), сообщает «Коммерсант».

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве. Янукович находился в правительственной вип-ложе вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, главой ФИФА Джанни Инфантино, королем Испании Филиппом VI и помощником президента РФ Владимира Путина Игорем Левитиным.

Также в ложе присутствовали несколько губернаторов, лидеры партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Единой России», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава протокола президента Владислав Китаев и помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.