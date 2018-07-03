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  • Акинфеев – о серии пенальти в матче с Испанией: «Просто повезло и все»

Акинфеев – о серии пенальти в матче с Испанией: «Просто повезло и все»

3 июля 2018, 13:11
16

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал везением то, что ему удалось ногой отразить решающий пенальти в матче с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

– Сейчас у вас была тренировка. Было ли необычное ощущение на фоне вашего личного грандиозного успеха?

– Это успех всей сборной России, не надо никого выделять. Сборная подарила всем праздник, но это уже история. Хочется сотворить еще что-то. А тренировка обычная.

– Про ваше спасение уже сделали сотни мемов, говорят про «ногу Бога». Видели?

– Пожалуйста, давайте все это отложим в сторону. И будем думать о следующей игре.

– Но как такое возможно технически?

– Просто повезло и все.

– Вся Москва скандировала «Игорь, Игорь Акинфеев». Как к такому относитесь?

– Хорошо отношусь (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Испания Акинфеев Игорь
Комментарии (16)
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Argon
1530612981
Скромность украшает человека.
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slavа0508
1530613233
Молодцы парни!!!!!!!порадовали,,,,,,
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ufos73
1530614194
А потом корреспондент наверно еще и отсосал "герою" ))) Жополиз
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KOLBIS
1530614456
Ладно Игорь не скромничай...
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val-berezko
1530614460
Хороший,скромный парень. Запустил пенку,но потом всё отыграл с лихвой. Дальнейших успехов Игорю!
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mihail200606
1530615055
Это да, повезло..как бы я рад не был победе, но Ничем другим это объяснить нельзя..
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Derzkiy1
1530616205
истинный армеец без пафоса !!!
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FanatSerj
1530618075
У Игоря опыт сборной ого го какой, он уже знает, что если что лишнего скажет, его же первого в следующей игре больше всего говном и обольют. У нас к сожалению болельщик-рыбка (не та что низкой социальной ответственности) - сейчас помню, отвернулась и уже не помнит ни хрена ничего, сегодня мы тебя на Олимп возведем, а завтра с него же будем скидывать пинками. Мало адекватных, мало, особенно в этих интернетах.
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111ax
1530619172
Везёт тому, кто везёт!
Ответить
OfaZavr
1530632877
согласен, везение в таких делах играет не маленькую роль.
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