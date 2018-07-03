Акинфеев – о серии пенальти в матче с Испанией: «Просто повезло и все»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал везением то, что ему удалось ногой отразить решающий пенальти в матче с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

– Сейчас у вас была тренировка. Было ли необычное ощущение на фоне вашего личного грандиозного успеха?

– Это успех всей сборной России, не надо никого выделять. Сборная подарила всем праздник, но это уже история. Хочется сотворить еще что-то. А тренировка обычная.

– Про ваше спасение уже сделали сотни мемов, говорят про «ногу Бога». Видели?

– Пожалуйста, давайте все это отложим в сторону. И будем думать о следующей игре.

– Но как такое возможно технически?

– Просто повезло и все.

– Вся Москва скандировала «Игорь, Игорь Акинфеев». Как к такому относитесь?

– Хорошо отношусь (смеется).