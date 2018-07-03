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    Акинфеев – о серии пенальти в матче с Испанией: «Просто повезло и все»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал везением то, что ему удалось ногой отразить решающий пенальти в матче с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    – Сейчас у вас была тренировка. Было ли необычное ощущение на фоне вашего личного грандиозного успеха?

    – Это успех всей сборной России, не надо никого выделять. Сборная подарила всем праздник, но это уже история. Хочется сотворить еще что-то. А тренировка обычная.

    – Про ваше спасение уже сделали сотни мемов, говорят про «ногу Бога». Видели?

    – Пожалуйста, давайте все это отложим в сторону. И будем думать о следующей игре.

    – Но как такое возможно технически?

    – Просто повезло и все.

    – Вся Москва скандировала «Игорь, Игорь Акинфеев». Как к такому относитесь?

    – Хорошо отношусь (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 13:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:47

      согласен, везение в таких делах играет не маленькую роль.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 17:30

      А ведь Игорь сказал правду.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июля 2018, 16:42

      Нет, Игорек это твое мастерство, а не везение...так держать дальше!!!

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 3 июля 2018, 14:59

      Везёт тому, кто везёт!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 14:41

      У Игоря опыт сборной ого го какой, он уже знает, что если что лишнего скажет, его же первого в следующей игре больше всего говном и обольют.
      У нас к сожалению болельщик-рыбка (не та что низкой социальной ответственности) - сейчас помню, отвернулась и уже не помнит ни хрена ничего, сегодня мы тебя на Олимп возведем, а завтра с него же будем скидывать пинками.
      Мало адекватных, мало, особенно в этих интернетах.

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > FanatSerj 3 июля 2018, 15:51

      Неадекваты, не только те кто обсирает, но и те кто его на этот "Олимп" возносят! Он сейчас точно говорит, везение! В серии пенек может и Индия Бразилию победить...

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ufos73 3 июля 2018, 17:00

      Самое забавное часто это как раз одни и те же люди.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 июля 2018, 14:10

      истинный армеец без пафоса !!!

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 июля 2018, 13:50

      Это да, повезло..как бы я рад не был победе, но Ничем другим это объяснить нельзя..

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > mihail200606 3 июля 2018, 13:59

      Везёт тому кто везёт,,,,,,и если парни не выложились на все сто то и везения не было бы,,,,

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > mihail200606 3 июля 2018, 14:36

      это обусловлено 145 км перемещений по полю, на 7мь больше чем у Испанцев - это пол лишнего игрока на поле.
      Если класса не хватает, его надо компенсировать самоотдачей и порядком, ну и грамотной тактикой, что тоже было в наличии.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июля 2018, 13:41

      Хороший,скромный парень. Запустил пенку,но потом всё отыграл с лихвой. Дальнейших успехов Игорю!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 13:40

      Ладно Игорь не скромничай...

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июля 2018, 13:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А потом корреспондент наверно еще и отсосал "герою" )))
      Жополиз

      -7
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