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Экс-форвард «Локомотива» Н’Дойе перешел в «Копенгаген»

3 июля 2018, 06:05
2

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе продолжит карьеру в «Копенгагене».

Свой последний сезон 33-летний сенегалец провел в составе «Трабзонспора». В минувший понедельник он поставил подпись под однолетним контрактом с датским клубом, за который выступал с 2009 по 2012 год до переезда в Россию.

В прошедшем сезоне Н’Дойе провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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Источник: ФК «Копенгаген»
Турция. Суперлига Дания. Плей-офф Трансферы Копенгаген Трабзонспор Н'Дойе Даме
Комментарии (2)
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А Бубнов
1530592806
+++
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nice_taste
1533110289
откуда пришёл,туда и ушёл
Ответить
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