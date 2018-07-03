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    Экс-форвард «Локомотива» Н’Дойе перешел в «Копенгаген»

    Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе продолжит карьеру в «Копенгагене».

    Свой последний сезон 33-летний сенегалец провел в составе «Трабзонспора». В минувший понедельник он поставил подпись под однолетним контрактом с датским клубом, за который выступал с 2009 по 2012 год до переезда в Россию.

    В прошедшем сезоне Н’Дойе провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Копенгаген»

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    03.07.2018 06:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 1 августа 2018, 10:58

      откуда пришёл,туда и ушёл

      0
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 3 июля 2018, 07:40

      +++

      0
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