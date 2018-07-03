Экс-форвард «Локомотива» Н’Дойе перешел в «Копенгаген»

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе продолжит карьеру в «Копенгагене».
Свой последний сезон 33-летний сенегалец провел в составе «Трабзонспора». В минувший понедельник он поставил подпись под однолетним контрактом с датским клубом, за который выступал с 2009 по 2012 год до переезда в Россию.
В прошедшем сезоне Н’Дойе провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
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Источник: ФК «Копенгаген»