Экс-форвард «Локомотива» Н’Дойе перешел в «Копенгаген»

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе продолжит карьеру в «Копенгагене».

Свой последний сезон 33-летний сенегалец провел в составе «Трабзонспора». В минувший понедельник он поставил подпись под однолетним контрактом с датским клубом, за который выступал с 2009 по 2012 год до переезда в Россию.

В прошедшем сезоне Н’Дойе провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.