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    Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

    Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток и мемов в соцсетях.

    Телеканал «Дождь» взял у этих болельщиков интервью после матча. Это оказалась семья: Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк.

    «В последний час разрывается телефон. Все нас видели — и в Европе, и в Америке. Очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догов и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда бы мы что-то не жевали.

    В кокошниках мы ходили на матч-открытие, на игру Бразилии и Сербии, но там мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. В этот раз взяли хот-догов — и вот он, ключ к успеху. Сосиски, кстати, приносят победу», – сказала Каленская.

    Еще одна важная идея после матча Испания – Россия

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 23:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:16

      На удачу ,пригласить их на матч с Хорватией.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 09:11

      Смешной момент был, когда они как трое хомяков ели.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 09:00

      ну какие это болельщики? им дом 2 смотреть и сосиски есть....

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 3 июля 2018, 02:36

      Момент-то был ржачный. Мне казалось, они блины хомячат в кокошниках с серьезными лицами. Стёб такой. Испанский флаг на щеках немного смутил, думал, что это испанцы прикалываются.
      Мужики в кокошниках - ну чистый стёб и ржач.

      А вообще, мода на кокошники (не стёб) и одежду деревенскую очень странная. На стадионы иностранцы идут как на карнавал, забавно одеваясь. А кокошники эти как из психушки, полная безвкусица. Бред, короче.

      4
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      ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu > Ljungberg9 3 июля 2018, 07:41

      та же фигня, когда смотрел игру думал это испанцы.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 июля 2018, 00:10

      Душки...

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 июля 2018, 23:49

      Че все доколупались до людей, потому что они едят?))) на этом матче я бы мог в ноуте сидеть и работать, ибо смотреть было по сути не на что.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > DeStar 3 июля 2018, 00:55

      На стадион надо приходить, чтобы поддержать свою команду, и не важно, играет ли она скучно или и вовсе проигрывает.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > DeStar 3 июля 2018, 07:02

      Запросто можно было и перекимарить часа полтора-два. Были бы и сытые,и выспавшиеся, и пенальти Акинфеева не пропустили бы.

      -1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июля 2018, 23:46

      я бы на их месте воздержался бы от сосисок

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 июля 2018, 23:42

      Главное пожрать, может, нашим клубам вообще стоит «Макдоналдсов» пооткрывать на стадионах, и «болельщиков» навалом попрёт.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 июля 2018, 23:41

      В финале будем есть сосиски

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 июля 2018, 23:35

      кокошники, ход дог, сасиськи - на "дожде" постоянно какую нибудь марасню показывают

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