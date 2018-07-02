Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток и мемов в соцсетях.

Телеканал «Дождь» взял у этих болельщиков интервью после матча. Это оказалась семья: Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк.

«В последний час разрывается телефон. Все нас видели — и в Европе, и в Америке. Очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догов и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда бы мы что-то не жевали.

В кокошниках мы ходили на матч-открытие, на игру Бразилии и Сербии, но там мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. В этот раз взяли хот-догов — и вот он, ключ к успеху. Сосиски, кстати, приносят победу», – сказала Каленская.

Еще одна важная идея после матча Испания – Россия