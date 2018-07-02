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  • Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

2 июля 2018, 23:24
13

Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток и мемов в соцсетях.

Телеканал «Дождь» взял у этих болельщиков интервью после матча. Это оказалась семья: Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк.

«В последний час разрывается телефон. Все нас видели — и в Европе, и в Америке. Очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догов и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда бы мы что-то не жевали.

В кокошниках мы ходили на матч-открытие, на игру Бразилии и Сербии, но там мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. В этот раз взяли хот-догов — и вот он, ключ к успеху. Сосиски, кстати, приносят победу», – сказала Каленская.

Еще одна важная идея после матча Испания – Россия

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1530563729
кокошники, ход дог, сасиськи - на "дожде" постоянно какую нибудь марасню показывают
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directorpg
1530564060
В финале будем есть сосиски
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Freyk
1530564130
Главное пожрать, может, нашим клубам вообще стоит «Макдоналдсов» пооткрывать на стадионах, и «болельщиков» навалом попрёт.
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спанчес
1530564368
я бы на их месте воздержался бы от сосисок
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DeStar
1530564562
Че все доколупались до людей, потому что они едят?))) на этом матче я бы мог в ноуте сидеть и работать, ибо смотреть было по сути не на что.
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TUMS
1530565823
Душки...
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Ljungberg9
1530574582
Момент-то был ржачный. Мне казалось, они блины хомячат в кокошниках с серьезными лицами. Стёб такой. Испанский флаг на щеках немного смутил, думал, что это испанцы прикалываются. Мужики в кокошниках - ну чистый стёб и ржач. А вообще, мода на кокошники (не стёб) и одежду деревенскую очень странная. На стадионы иностранцы идут как на карнавал, забавно одеваясь. А кокошники эти как из психушки, полная безвкусица. Бред, короче.
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САДЫЧОК
1530597630
ну какие это болельщики? им дом 2 смотреть и сосиски есть....
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Cules2013
1530598260
Смешной момент был, когда они как трое хомяков ели.
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zigbert
1530605817
На удачу ,пригласить их на матч с Хорватией.
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