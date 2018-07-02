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    Еще одна важная идея после матча Испания – Россия


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    Голосов: 6
    02.07.2018 14:50
    Сейчас будет совсем не о победе.

    В 2008 году сотни тысяч россиян высыпали на улицу, когда сборная хлопнула Голландию в плей-офф Евро. Я тогда был еще слабеньким пацаном, который едва досидел до конца матча. Помню тот праздник по фотографиям и воспоминаниям окружающих, а сейчас испытываю еще более сильные эмоции от происходящего вокруг.

    Мексиканцы непринужденно желают доброго утра, японец фотографируется с русскими девушками, а целая семья в футболках с фамилией Салаха разгуливает по Красной площади. Весь угар поездов с бесплатным проездом, тусовки на Никольской и даже неудачи организации – все это меркнет перед одним очень важным выводом. ЧМ в России – объединяющая история нашей страны и всего мира.

    Мы правильно открываемся иностранцам, а они узнают всю правду о медведях и водке. Матч Испании и России – главная игра сборной за десятилетие. Далее – несколько показательных моментов о том, почему ее надо воспринимать именно через взаимодействие стран, а не турнирные результаты.

    ***

    Чаудри Маюкх приехал на матч из Индии. Перед стадионом он ходил с плакатом «Смотри, Мама! Я нахожусь в стране твоего героя». На распечатанном листке изображена Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. Иностранцы интересовались и пытались прочитать русскую надпись, а Маюкх объяснял им, что и почему у него в руках. Терешкову все ожидаемо путали с Юрием Гагариным, но Маюкх одергивал. Хотя Гагарина его мама тоже знает.

    ***

    Рядом с Красной площадью с самого утра развлекались испанские журналисты. Девушка-корреспондент временами пританцовывала и фотографировалась с каждым желающим. Испанские болельщики долго терялись в общей толпе туристов, поэтому сюжет не двигался. Потом испанка все-таки отловила коллектив фанатов с флагом и заставила их танцевать перед камерой. Все превратилось в солянку из русских, испанцев и всех, кто просто проходил мимо. Карнавалы возможны даже на работе – учитесь.

    ***

    Там же гуляет пара из Китая. Он – в форме Испании, а она поддерживает Россию. Ребята сами предлагают сфотографироваться, а почти сразу к ним подбегает еще один русский. «Корея? Китай! Все понятно», – удивляется мужчина и пропадает. Мы публикуем китайцев у нас, а они наверняка пропиарят отзывчивых русских у себя.

    ***

    Дорога в «Лужники». Сбоку от стадиона танцуют китаец, бразилец и русский. Перед входом на территорию арены больше всего внимания достается японцу. С ним фотографируется почти каждый, кто проходит мимо, а фанат благодарит каждого за фотографию примерно на четырех языках. Русское «Спасибо!» он выучил на отлично, а еще готов поддержать сборную России. Для японцев, корейцев и даже приехавших на матч китайцев выбор любимой команды из матча очевиден сразу.

    ***

    Конная полиция четко контролирует поток людей. Иностранцы проходят спокойно и ничего не нарушают, но одному из них очень понравилась лошадь. Он подходит сбоку и фотографирует, будто чего-то опасаюсь. «Давай с нами фотографируйся. Лошадку можешь даже потрогать», – говорит ему полицейский. Напряжение спадает моментально, а в нескольких метрах от них солируют волонтеры. «Поддерживайте сегодня сборную России так, как еще не болели», – говорят они каждому. И не так важно, кто проходит мимо.

    ***

    Сборная Германии вылетела еще на групповом этапе. Угадайте, за кого теперь болеют немцы? Минимум пять пар немцев сегодня проходили к стадиону с российской символикой. И никакая логика их выбор не объясняет, как и поведение исландцев. Исландская пара привычно шла на матч с пивом, но перед фотографией убрала не пиво, а кепки с символикой России и Испании. Культура исландцев продвигается в массы, но должна ассоциироваться только с ними.

    ***

    Я хочу перечислить всех. Египет, Китай, Корея, Япония, Сальвадор, Испания, Бразилия, Перу, Узбекистан, Турция, Мексика, Гватемала, Тринидад и Тобаго, Белоруссия, Индия, Исландия, Германия – представителей этих стран я встретил сегодня на пути к стадиону. Я точно еще кого-то забыл, а как минимум со всеми из них сегодня пообщались и сфотографировались сотни россиян. В тот момент о матче Испании и России они не думали вообще.

    Сборная России сыграла главный матч десятилетия. Победа – счастье. Но кроме нее тут была еще одна нужная штука. Это объединяющий поток людей с разными культурами, убеждениями и верой. Различия устраняются через общение, а вокруг добрая атмосфера дружбы. Как же здорово!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Александр Плеханов
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 3 июля 2018, 14:41

      А вы заметили тенденцию, что в первую очередь на ЧМ в России в первую очередь, точнее в основном вылетают команды воевашие во второй мировой войне против антигитлеровской коалиции ....

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 2 июля 2018, 17:45

      Валентина Владимировна Терешкова - чайка звёздная!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 июля 2018, 16:25

      Узбегистан
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      Этьо типа "узбагойся"?))

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 2 июля 2018, 16:21

      Я таки вообще начитался восторженных отзывов иностранцев о Казани , что теперь сам там захотел побывать )

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 2 июля 2018, 16:56

      неплохой город, приятные впечатления. главное, в сезон дождей и слякоти туда не попасть, много грязи и серости.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 2 июля 2018, 18:00

      ну слякости и серости везде хватает в такую погоду))

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta > DeStar 3 июля 2018, 14:37

      Был там на матче Франция-Аргентина, атмосфера просто супер, потом на FAN зону ходили, там тоже все на высшем уровне. И в самом городе можно задержаться на денек другой....

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 июля 2018, 15:16

      Да согласен,,,,думаю в первую очередь дпя этого чемпионат и задумывался,,,что б показать себя миру,,такими какие мы есть на самом деле,,,,поэтому и сделали много городов а не только Питер и Москву

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > slavutiq70 2 июля 2018, 15:57

      И календарь такой сделали, чтобы команды не сидели в одном городе, а прокатились максимально по всем возможным.
      И нам же кайф не обязательно куда то ездить, к тебе привозят в город новых гостей. Тут не давеча собирались в Доминикану, уже захотелось к Колумбию.

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