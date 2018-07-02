Еще одна важная идея после матча Испания – Россия

Сейчас будет совсем не о победе.

В 2008 году сотни тысяч россиян высыпали на улицу, когда сборная хлопнула Голландию в плей-офф Евро. Я тогда был еще слабеньким пацаном, который едва досидел до конца матча. Помню тот праздник по фотографиям и воспоминаниям окружающих, а сейчас испытываю еще более сильные эмоции от происходящего вокруг.

Мексиканцы непринужденно желают доброго утра, японец фотографируется с русскими девушками, а целая семья в футболках с фамилией Салаха разгуливает по Красной площади. Весь угар поездов с бесплатным проездом, тусовки на Никольской и даже неудачи организации – все это меркнет перед одним очень важным выводом. ЧМ в России – объединяющая история нашей страны и всего мира.

Мы правильно открываемся иностранцам, а они узнают всю правду о медведях и водке. Матч Испании и России – главная игра сборной за десятилетие. Далее – несколько показательных моментов о том, почему ее надо воспринимать именно через взаимодействие стран, а не турнирные результаты.

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Чаудри Маюкх приехал на матч из Индии. Перед стадионом он ходил с плакатом «Смотри, Мама! Я нахожусь в стране твоего героя». На распечатанном листке изображена Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. Иностранцы интересовались и пытались прочитать русскую надпись, а Маюкх объяснял им, что и почему у него в руках. Терешкову все ожидаемо путали с Юрием Гагариным, но Маюкх одергивал. Хотя Гагарина его мама тоже знает.

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Рядом с Красной площадью с самого утра развлекались испанские журналисты. Девушка-корреспондент временами пританцовывала и фотографировалась с каждым желающим. Испанские болельщики долго терялись в общей толпе туристов, поэтому сюжет не двигался. Потом испанка все-таки отловила коллектив фанатов с флагом и заставила их танцевать перед камерой. Все превратилось в солянку из русских, испанцев и всех, кто просто проходил мимо. Карнавалы возможны даже на работе – учитесь.

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Там же гуляет пара из Китая. Он – в форме Испании, а она поддерживает Россию. Ребята сами предлагают сфотографироваться, а почти сразу к ним подбегает еще один русский. «Корея? Китай! Все понятно», – удивляется мужчина и пропадает. Мы публикуем китайцев у нас, а они наверняка пропиарят отзывчивых русских у себя.

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Дорога в «Лужники». Сбоку от стадиона танцуют китаец, бразилец и русский. Перед входом на территорию арены больше всего внимания достается японцу. С ним фотографируется почти каждый, кто проходит мимо, а фанат благодарит каждого за фотографию примерно на четырех языках. Русское «Спасибо!» он выучил на отлично, а еще готов поддержать сборную России. Для японцев, корейцев и даже приехавших на матч китайцев выбор любимой команды из матча очевиден сразу.

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Конная полиция четко контролирует поток людей. Иностранцы проходят спокойно и ничего не нарушают, но одному из них очень понравилась лошадь. Он подходит сбоку и фотографирует, будто чего-то опасаюсь. «Давай с нами фотографируйся. Лошадку можешь даже потрогать», – говорит ему полицейский. Напряжение спадает моментально, а в нескольких метрах от них солируют волонтеры. «Поддерживайте сегодня сборную России так, как еще не болели», – говорят они каждому. И не так важно, кто проходит мимо.

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Сборная Германии вылетела еще на групповом этапе. Угадайте, за кого теперь болеют немцы? Минимум пять пар немцев сегодня проходили к стадиону с российской символикой. И никакая логика их выбор не объясняет, как и поведение исландцев. Исландская пара привычно шла на матч с пивом, но перед фотографией убрала не пиво, а кепки с символикой России и Испании. Культура исландцев продвигается в массы, но должна ассоциироваться только с ними.

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Я хочу перечислить всех. Египет, Китай, Корея, Япония, Сальвадор, Испания, Бразилия, Перу, Узбекистан, Турция, Мексика, Гватемала, Тринидад и Тобаго, Белоруссия, Индия, Исландия, Германия – представителей этих стран я встретил сегодня на пути к стадиону. Я точно еще кого-то забыл, а как минимум со всеми из них сегодня пообщались и сфотографировались сотни россиян. В тот момент о матче Испании и России они не думали вообще.

Сборная России сыграла главный матч десятилетия. Победа – счастье. Но кроме нее тут была еще одна нужная штука. Это объединяющий поток людей с разными культурами, убеждениями и верой. Различия устраняются через общение, а вокруг добрая атмосфера дружбы. Как же здорово!