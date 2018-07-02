Билялетдинов: «Матч России с Испанией был скучным. Сенсации я не прочувствовал»

Скучным, хотя и очень напряженным, матч может быть для стороннего наблюдателя. Мне лично было не до скуки, трясло не по-детски. Зато по такому отношению к сборной страны всем теперь понятно как Ринат Билялетдинов и ему подобные воспитывали игроков сборной, таких как Динияр, и почему это поколение добилось всего одного успеха, а все остальные турниры провалили. Хотя сильнее этого поколения футболистов у нас пожалуй не было.
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал незрелищной встречу 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти). При этом специалист отметил напряженность матча.
«Для меня победа сборной России сюрпризом не стала. Команды Ирана и Марокко в ходе группового этапа показали, что нейтрализовать и «засушить» атаку испанцев можно. Я рассчитывал, что наша команда будет играть с Испанией в том же ключе. К тому же у российских футболистов уровень мастерства выше, чем у иранцев и марокканцев.
Что касается самого матча, то у меня от него двоякое впечатление: после первых двух встреч 1/8 финала эта игра оказалась недостаточно зрелищной. Матч был скучным, но напряженным. Эмоции, конечно, положительные, но сенсационности этой победы я не прочувствовал.
На этом чемпионате уже столько неожиданных результатов, что чаша удивления от происходящего на турнире переполнена», – сказал Билялетдинов.