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  • Билялетдинов: «Матч России с Испанией был скучным. Сенсации я не прочувствовал»

Билялетдинов: «Матч России с Испанией был скучным. Сенсации я не прочувствовал»

2 июля 2018, 17:23
8

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал незрелищной встречу 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти). При этом специалист отметил напряженность матча.

«Для меня победа сборной России сюрпризом не стала. Команды Ирана и Марокко в ходе группового этапа показали, что нейтрализовать и «засушить» атаку испанцев можно. Я рассчитывал, что наша команда будет играть с Испанией в том же ключе. К тому же у российских футболистов уровень мастерства выше, чем у иранцев и марокканцев.

Что касается самого матча, то у меня от него двоякое впечатление: после первых двух встреч 1/8 финала эта игра оказалась недостаточно зрелищной. Матч был скучным, но напряженным. Эмоции, конечно, положительные, но сенсационности этой победы я не прочувствовал.

На этом чемпионате уже столько неожиданных результатов, что чаша удивления от происходящего на турнире переполнена», – сказал Билялетдинов.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Испания Россия Билялетдинов Ринат
Комментарии (8)
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KOLBIS
1530543058
Жаба давит,что не он тренер...
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ZAITZEFF2011
1530543521
Тренер без лицензии рассуждает о футболе...
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TERMIK2142
1530543729
Новым Уткиным пованивает? Или Василий уже с других акков написывает?
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кошмарик
1530544203
конечно зрелищней бабло с сынулей на пару с клубов тянуть.. тьфу.. противно..
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shinnik
1530546662
Ринат,там Биля сисю просит.. Делом займись..
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ArReal
1530547772
Когда тренировал Рубин (6-7 поражений подряд при нём) и Локомотив (хорошо что несколько матчей) - от их игры вообще блевать хотелось!!!
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spam2009
1530548905
ну и пошел в задницу тогда
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Вомбат
1530554043
Скучным, хотя и очень напряженным, матч может быть для стороннего наблюдателя. Мне лично было не до скуки, трясло не по-детски. Зато по такому отношению к сборной страны всем теперь понятно как Ринат Билялетдинов и ему подобные воспитывали игроков сборной, таких как Динияр, и почему это поколение добилось всего одного успеха, а все остальные турниры провалили. Хотя сильнее этого поколения футболистов у нас пожалуй не было.
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