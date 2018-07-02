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    Билялетдинов: «Матч России с Испанией был скучным. Сенсации я не прочувствовал»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал незрелищной встречу 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 по пенальти). При этом специалист отметил напряженность матча.

    «Для меня победа сборной России сюрпризом не стала. Команды Ирана и Марокко в ходе группового этапа показали, что нейтрализовать и «засушить» атаку испанцев можно. Я рассчитывал, что наша команда будет играть с Испанией в том же ключе. К тому же у российских футболистов уровень мастерства выше, чем у иранцев и марокканцев.

    Что касается самого матча, то у меня от него двоякое впечатление: после первых двух встреч 1/8 финала эта игра оказалась недостаточно зрелищной. Матч был скучным, но напряженным. Эмоции, конечно, положительные, но сенсационности этой победы я не прочувствовал.

    На этом чемпионате уже столько неожиданных результатов, что чаша удивления от происходящего на турнире переполнена», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Газета.ру

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    02.07.2018 17:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 июля 2018, 20:54

      Скучным, хотя и очень напряженным, матч может быть для стороннего наблюдателя. Мне лично было не до скуки, трясло не по-детски. Зато по такому отношению к сборной страны всем теперь понятно как Ринат Билялетдинов и ему подобные воспитывали игроков сборной, таких как Динияр, и почему это поколение добилось всего одного успеха, а все остальные турниры провалили. Хотя сильнее этого поколения футболистов у нас пожалуй не было.

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 2 июля 2018, 19:28

      ну и пошел в задницу тогда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 2 июля 2018, 19:09

      Когда тренировал Рубин (6-7 поражений подряд при нём) и Локомотив (хорошо что несколько матчей) - от их игры вообще блевать хотелось!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 18:51

      Ринат,там Биля сисю просит..
      Делом займись..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 июля 2018, 18:10

      конечно зрелищней бабло с сынулей на пару с клубов тянуть.. тьфу.. противно..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 2 июля 2018, 18:02

      Новым Уткиным пованивает? Или Василий уже с других акков написывает?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 2 июля 2018, 17:58

      Тренер без лицензии рассуждает о футболе...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 17:50

      Жаба давит,что не он тренер...

      1
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