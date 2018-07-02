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  • Песков: «То, что творилось вчера в городах России, сравнимо с 9 мая 1945 года. Разве что салюта не было»

Песков: «То, что творилось вчера в городах России, сравнимо с 9 мая 1945 года. Разве что салюта не было»

2 июля 2018, 14:47
27

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил празднование по поводу выхода сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира с хроникой 9 мая 1945 года.

Вчера, 1 июля, россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала турнира и теперь 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией.

«Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», – сказал Песков.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Испания Россия
Комментарии (27)
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woyser
1530532261
Совсем умом тронулся?! Он вообще понимает, какие события он сравнивает?
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Ragnar Viking
1530532426
Это же вам на руку,граждане в эйфории,а вы под шумок свои чёрные делишки и дальше проворачивайте!
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ЮНик
1530532610
Есть у деградации начало, нет у деградации конца...
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KOLBIS
1530533740
Да уж,как он вообще в пресс-секретари попал,это издевательство над людьми,которые нам подарили жизнь...Сравненьице однако...
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Project Бабангида
1530534834
не думаю что это может быть сопоставимо с маем 45го
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реалушка
1530535467
о чем и говорил..начало распирать от собственного величия.совсем тронулись тем,что должно умом называться. скоро можно будет выпустить целый том таких вот восторженностей.и издать.выпустить в массы.заодно переписать все учебники истории и обьявить 1 июля-праздником.название ему дадут.
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Shokos2304
1530536519
Очередный абырвалг от усов пескова Сборник можно уже писать его тупых высказываний и сравнений
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alex1951
1530537084
,,Осиное гнездо,, - под кодовым названием Кремль ,начинает просыпаться..... Ну надо же как- то к успеху начать примазываться,а фраерок Песок ,на этот счет хорошо выдрессирован...
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Болельщик Реал Мадрида
1530538603
Что этот "усатый таракан" говорит! Как можно, сравнивать день когда СССР, победил чуму 20 века с каким-то футбольным матчем, пусть который и закончился вот так не неожиданно. Бездарный олух, ты им еще разреши парад на Красной площади проводить будет парад 9 мая где будут идти военные и 1 июля, где все будут идти с пивом и бухие. Бездарь и посмешище государства.
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Loko_Roma
1530538615
Я думаю если и хорватов пройдем, то в стране можно отменять зарплаты, и пенсию вводить до 70, никто все равно не поймет ничего в пьяном патриотическом угаре.
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