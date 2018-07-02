Песков: «То, что творилось вчера в городах России, сравнимо с 9 мая 1945 года. Разве что салюта не было»

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил празднование по поводу выхода сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира с хроникой 9 мая 1945 года.

Вчера, 1 июля, россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала турнира и теперь 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией.

«Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», – сказал Песков.