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    Песков: «То, что творилось вчера в городах России, сравнимо с 9 мая 1945 года. Разве что салюта не было»

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сравнил празднование по поводу выхода сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира с хроникой 9 мая 1945 года.

    Вчера, 1 июля, россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала турнира и теперь 7 июля в Сочи встретятся с Хорватией.

    «Восторженные и такие эпические оценки триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов вчера, в том числе и Москвы, я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было.

    Спорт – он сближает, а не разъединяет. И это честная игра, и в честной игре побеждает, как говорится, сильнейший на данный момент», – сказал Песков.

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2018 14:47
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 08:58

      Побеждает не всегда сильнейший а тот кто больше хочет победить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 2 июля 2018, 23:14

      И такие люди руководят нами.Гнать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июля 2018, 21:22

      То что вчера творилось в России это наш праздник и никак не ваш!Вы живёте совершенно в другом мире далёком от нашего и не надо переплетать ту Великую ПОБЕДУ 1945 со спортом.Это не этично и глупо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 2 июля 2018, 19:44

      С салютом будет когда Россия освободится от вашего иго

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 18:54

      "Сказочный долбойоп"(с)

      чем ты торгуешь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      play boy 2 июля 2018, 18:34

      Как такое вообще может сравнить вменяемый человек!!? Да ещё политик!? И такие люди у власти ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 июля 2018, 18:14

      Че ты уйню несешь эбанный Песков. Там слезы жизни были , а тут мяч пинают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 2 июля 2018, 17:40

      Перебор!!! Прям в душу плюнул. Да и от вчерашней победы удовлетворение притупил. Потускнела.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 июля 2018, 17:37

      Хреновое сравнение. Не в тему. Не надо мешать войну и футбол. Разные, несравнимые вещи...

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 июля 2018, 17:27

      совсем совесть потерял нашел сравнение

      3
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