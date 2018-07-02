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  • Азар: «Роналду и Месси больше нет на ЧМ-2018. Настало время блистать»

Азар: «Роналду и Месси больше нет на ЧМ-2018. Настало время блистать»

2 июля 2018, 12:59
10

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает, что после вылета с ЧМ-2018 нападающего Португалии Криштиану Роналду и форварда Аргентины Лионеля Месси пришло его время.

«Их нет на чемпионате мира, так что пришло время блистать. Я хочу пройти через четвертьфинал, полуфинал и, возможно, финал.

Конечно, я не единственный. Месси и Роналду покинули турнир, но ЧМ-2018 осталось еще много хороших футболистов. Посмотрим в итоге, что произойдет», – сказал Азар.

Сегодня Бельгия в 1/8 финала встретится с Японией. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Бельгия Португалия Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден
Комментарии (10)
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ВикторВВ
1530525857
Пора бы уже давно и тебе и твоей сборной блеснуть на весь свет!
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FanatSerj
1530526174
Японцам сегодня будет очень тяжко, Бельгия не с ТОП сборными совсем не сюсюкается.
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Yev
1530526810
Ну вообще-то, если ты профессионал, ты должен блистать и в их присутствии тоже.
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Shak71
1530526840
Слишком самоуверенно, смотрите не спотыкнитесь о боевитых япошек)
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Стаz
1530531161
Неймар то остался
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panmon
1530531770
Гроза всех голкиперов - Дзюба еще борется! Кроме того есть Лукаку в твоей же сборной, который пока выделяется на вашем фоне
Ответить
zigbert
1530539746
Не стоит забывать и Кейна.
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Fin035
1530539846
Бельгия без сомнений основной претендент на выход в Финал, но Японцы могут легко преподнести им огромный сюрприз! Так как наш ЧМ в России уже всем доказал, что в этом году фаворитов нет, и наша сборная не даст сп....ть!))
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Alex Flash
1530551040
В ближайшем будущем к трону ближе всех Мбаппе.
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