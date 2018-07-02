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    Азар: «Роналду и Месси больше нет на ЧМ-2018. Настало время блистать»

    Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает, что после вылета с ЧМ-2018 нападающего Португалии Криштиану Роналду и форварда Аргентины Лионеля Месси пришло его время.

    «Их нет на чемпионате мира, так что пришло время блистать. Я хочу пройти через четвертьфинал, полуфинал и, возможно, финал.

    Конечно, я не единственный. Месси и Роналду покинули турнир, но ЧМ-2018 осталось еще много хороших футболистов. Посмотрим в итоге, что произойдет», – сказал Азар.

    Сегодня Бельгия в 1/8 финала встретится с Японией. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.

    Источник: Daily Mail

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    02.07.2018 12:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 июля 2018, 20:04

      В ближайшем будущем к трону ближе всех Мбаппе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Alex Flash 2 июля 2018, 20:10

      финал хорватия-бельгия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 июля 2018, 16:57

      Бельгия без сомнений основной претендент на выход в Финал, но Японцы могут легко преподнести им огромный сюрприз! Так как наш ЧМ в России уже всем доказал, что в этом году фаворитов нет, и наша сборная не даст сп....ть!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:55

      Не стоит забывать и Кейна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 2 июля 2018, 14:42

      Гроза всех голкиперов - Дзюба еще борется!
      Кроме того есть Лукаку в твоей же сборной, который пока выделяется на вашем фоне

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 июля 2018, 14:32

      Неймар то остался

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 2 июля 2018, 13:20

      Слишком самоуверенно, смотрите не спотыкнитесь о боевитых япошек)

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июля 2018, 13:20

      Ну вообще-то, если ты профессионал, ты должен блистать и в их присутствии тоже.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 13:09

      Японцам сегодня будет очень тяжко, Бельгия не с ТОП сборными совсем не сюсюкается.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 2 июля 2018, 13:04

      Пора бы уже давно и тебе и твоей сборной блеснуть на весь свет!

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