Азар: «Роналду и Месси больше нет на ЧМ-2018. Настало время блистать»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар считает, что после вылета с ЧМ-2018 нападающего Португалии Криштиану Роналду и форварда Аргентины Лионеля Месси пришло его время.

«Их нет на чемпионате мира, так что пришло время блистать. Я хочу пройти через четвертьфинал, полуфинал и, возможно, финал.

Конечно, я не единственный. Месси и Роналду покинули турнир, но ЧМ-2018 осталось еще много хороших футболистов. Посмотрим в итоге, что произойдет», – сказал Азар.

Сегодня Бельгия в 1/8 финала встретится с Японией. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.