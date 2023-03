Португалия – болельщикам: «Спасибо за теплый прием!»

Болельщики сборной Португалии встретили свою команду после возвращения с чемпионата мира-2018.

«Португалия, спасибо за теплый прием! Вместе, мы одно целое!» – написала пресс-служба команды в твиттере.

Сборная Португалии покинула турнира в России после поражения в 1/8 финала от Уругвая (1:2).

Portugal, obrigado pela recepção incrível! Seguimos juntos, sempre!



Portugal, thank you for the warm reception! Together, as one! pic.twitter.com/NL8rTeojGt