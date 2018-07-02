Россия заработала 16 миллионов за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и выхода в 1/4 финала чемпионата мира-2018 получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

После группового этапа ЧМ-2018 Россия заработала 12 миллионов (из них 8 миллионов за участие и 4 миллиона – за выход из группы). Еще в 4 миллиона оценивается выход в четвертьфинал турнира.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов долларов. Победитель турнира получит 38 миллионов, вице-чемпион – 28, бронзовый призер – 24. Выплаты за четвертое место составят 22 миллиона долларов.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.