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  • Россия заработала 16 миллионов за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Россия заработала 16 миллионов за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

2 июля 2018, 09:09
18

Российский футбольный союз (РФС) после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и выхода в 1/4 финала чемпионата мира-2018 получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

После группового этапа ЧМ-2018 Россия заработала 12 миллионов (из них 8 миллионов за участие и 4 миллиона – за выход из группы). Еще в 4 миллиона оценивается выход в четвертьфинал турнира.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов долларов. Победитель турнира получит 38 миллионов, вице-чемпион – 28, бронзовый призер – 24. Выплаты за четвертое место составят 22 миллиона долларов.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (18)
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Гуус
1530512575
устите эти деньги на развитие детского футбола, и через лет 5-10 мы будем как испания, германия. франция - облизыватся от талантов в нашей стране и будем доминировать в футболе так же как и в хоккее.. но нет мутко разделит эти деньги со своими шабашниками и все!!
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vladimir-7
1530512578
Копейки. Это только С.Черчесову с тренерским штабом и прилипшим к ним В.Мутко. А, вот футболистам-ноль.
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Garrincha58
1530513116
Россия тратит миллиарды на Сирию и Донбассы, а эти 16 лямов капля в море на мороженое игрокам и всем прилипалам, главное победа и выход дальше по сетке,даешь ПОЛУФИНАЛ!!!
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Опорник84
1530513477
Сумма не весть какая, дербанить особенно не чего!
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Golovin_chelsea
1530515023
Смолову отдайте на новые ноги.
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Argon
1530515195
Кому-что. Все победе радуются, а кто-то бабки подсчитывает
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_Marqella_
1530520504
Если будут использовать правильно, то вполне приличная сумма...)))
Ответить
prezent2017
1530522158
У хохлов укрожопых: В процессе игры испанцы из красавчиков и героев превратились в унылых обезьян, которые, будучи все миллионерами, продались Путину. Источник: http://rusvesna.su/news/1530521474
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zigbert
1530535455
Не плохо пожалуй.
Ответить
Магомед898989
1530542142
Нормальные такие цифры
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