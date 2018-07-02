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    Россия заработала 16 миллионов за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

    Российский футбольный союз (РФС) после победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) и выхода в 1/4 финала чемпионата мира-2018 получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

    После группового этапа ЧМ-2018 Россия заработала 12 миллионов (из них 8 миллионов за участие и 4 миллиона – за выход из группы). Еще в 4 миллиона оценивается выход в четвертьфинал турнира.

    Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов долларов. Победитель турнира получит 38 миллионов, вице-чемпион – 28, бронзовый призер – 24. Выплаты за четвертое место составят 22 миллиона долларов.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2018 09:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 2 июля 2018, 17:35

      Нормальные такие цифры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:44

      Не плохо пожалуй.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:02

      У хохлов укрожопых: В процессе игры испанцы из красавчиков и героев превратились в унылых обезьян, которые, будучи все миллионерами, продались Путину.
      Источник: http://rusvesna.su/news/1530521474

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      propolis 2 июля 2018, 11:55

      По нынешним временам смешные деньги.. Такие команды как Зенит своим игрокам в виде З.П. гораздо больше платят.. я уж не говорю о стоимости трансферов..

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > propolis 2 июля 2018, 12:05

      Не надо! Хорошие бабки для РФС, будет на что чиновникам в Ипропу ездить, не все же у ВВП побираться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 2 июля 2018, 11:35

      Если будут использовать правильно, то вполне приличная сумма...)))

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 10:07

      А я не пойму,в футбол РФС играет?...

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июля 2018, 10:06

      Кому-что. Все победе радуются, а кто-то бабки подсчитывает

      3
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      Рейтинг: +23

      Golovin_chelsea 2 июля 2018, 10:03

      Смолову отдайте на новые ноги.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 июля 2018, 09:37

      Сумма не весть какая, дербанить особенно не чего!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 09:37

      Ну у Черчесова ЗП не как у Каппело, так что еще и на призовые футболистам хватит, да и на женский футбол на 8 марта цветы купить )))

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