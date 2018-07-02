Радимов: «Акинфеев – лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему!»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018, но вспомнил как он забивал ему с пенальти в 2003 году.

«Ага! Лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему. Пенальти! В 2003 P.S. Игорь, я горжусь тобой! Ты лучший! Не просто нога бога, а сам – бог», – написал Радимов в Инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). Акинфеев в этой игре отразил два 11-метровых удара. В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.