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  • Радимов: «Акинфеев – лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему!»

Радимов: «Акинфеев – лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему!»

2 июля 2018, 07:46
10

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018, но вспомнил как он забивал ему с пенальти в 2003 году.

«Ага! Лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему. Пенальти! В 2003 P.S. Игорь, я горжусь тобой! Ты лучший! Не просто нога бога, а сам – бог», – написал Радимов в Инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). Акинфеев в этой игре отразил два 11-метровых удара. В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

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Публикация от text (@radimov02)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Радимов Владислав
Комментарии (10)
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KOLBIS
1530507920
Во времена были,по СТС футбол показывали,а не пельменей...
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nik55
1530516683
сказал бы проще----пробивавший пробил по центру----скажи еще голова бога
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Юрий Б.
1530519963
Игорь отстоял матч более чем достойно. Так держать!!
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val-berezko
1530521939
Хорошо,профессионально,зряче отбил ногой пенальти.Кто играл понимает что это-класс. Но ударчик был хреновый. Дальнейших успехов!
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prezent2017
1530524525
Ты бы после Уругвая это спел, Славик.
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Shinra
1530555007
Акинфеев на видео нарушает правила и выходит с линии ворот до удара Радимова. Но поскольку забил - то и ладно, да и кто заморачивается такими тонкостями? )
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GoldPlayFIFARus9
1530556502
В ЛЧ ему 40+ матчей подряд забивали,и ничего... Хватит уже боготворить всех подряд,по большому счёту отскочили,а дифирамбы поют будто мы весь матч размазывали испанцев по газону
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Урия Гип
1530568280
Игра с хорватами покажет чего стоит наша сборная. Во всяком случае характер у неё есть.
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bset
1530617014
Вот это раньше у нас огороды были... А теперь смотришь на ЧМ предыдущие - уже там огород по сравнению с нашими полями.
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