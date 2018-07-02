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    Радимов: «Акинфеев – лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему!»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018, но вспомнил как он забивал ему с пенальти в 2003 году.

    «Ага! Лучший вратарь! Нога бога! А я забивал ему. Пенальти! В 2003 P.S. Игорь, я горжусь тобой! Ты лучший! Не просто нога бога, а сам – бог», – написал Радимов в Инстаграме.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). Акинфеев в этой игре отразил два 11-метровых удара. В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами.

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    Источник: Instagram

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    02.07.2018 07:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 июля 2018, 14:23

      Вот это раньше у нас огороды были... А теперь смотришь на ЧМ предыдущие - уже там огород по сравнению с нашими полями.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 3 июля 2018, 00:51

      Игра с хорватами покажет чего стоит наша сборная. Во всяком случае характер у неё есть.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 2 июля 2018, 21:35

      В ЛЧ ему 40+ матчей подряд забивали,и ничего... Хватит уже боготворить всех подряд,по большому счёту отскочили,а дифирамбы поют будто мы весь матч размазывали испанцев по газону

      1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 2 июля 2018, 21:10

      Акинфеев на видео нарушает правила и выходит с линии ворот до удара Радимова. Но поскольку забил - то и ладно, да и кто заморачивается такими тонкостями? )

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:42

      Ты бы после Уругвая это спел, Славик.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июля 2018, 11:58

      Хорошо,профессионально,зряче отбил ногой пенальти.Кто играл понимает что это-класс. Но ударчик был хреновый. Дальнейших успехов!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 июля 2018, 11:26

      Игорь отстоял матч более чем достойно. Так держать!!

      4
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      Рейтинг: +8026

      nik55 2 июля 2018, 10:31

      сказал бы проще----пробивавший пробил по центру----скажи еще голова бога

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 08:05

      Во времена были,по СТС футбол показывали,а не пельменей...

      10
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > KOLBIS 2 июля 2018, 08:41

      Реально)))

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