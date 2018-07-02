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    Модрич: «В игре с Данией могли обойтись без триллера, но все равно добились своего. Мы выжили»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против датчан (1:1). Балканцы прошли в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

    «Было очень жарко, было очень тяжело бегать по полю. Но мы выжили! Мы могли решить исход матча раньше, но самое главное, что попали в четвертьфинал.

    Могли обойтись без триллера, но ведь все равно добились своего. Очень тяжело было пережить то, что я не реализовал пенальти во время матча, ведь я так много работал над тем, чтобы забить Касперу Шмейхелю», – сказал Модрич.

    В 1/4 финала хорваты сыграют с россиянами.

    Источник: ФИФА

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    02.07.2018 01:15
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