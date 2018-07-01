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    Дзюба: «Мы знали, что порядок и дисциплина бьют класс»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.

    «Мы сегодня бились, сражались, были единым целым. Проявили терпение. Знали, что порядок и дисциплина бьют класс. Испанцы всегда играют с мячом, нам пришлось быть в глубине», – сказал игрок.

    Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля в Сочи.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1320

      ruded 1 июля 2018, 22:48

      Карпин и Манчини нервно рыдают в темных кладовках..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 21:25

      Так жержать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 20:50

      Если наши автобусы ломаются на дорогах, то футбольные "автобусы" выглядят по надёжней... ))) Как там в песне у Анатолия Полотно : " Поцелуй меня удача. А захочешь обними. Ну а нет, так не заплачу. Кого хочешь выбери. Сегодня удача выбрала нас и спасибо ей за это !!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 1 июля 2018, 21:01

      Можно сказать, что удача сегодня поцеловала нас в засос... )))

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