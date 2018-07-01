Дзюба: «Мы знали, что порядок и дисциплина бьют класс»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1). Наша команда дальше прошла благодаря победе в серии пенальти.

«Мы сегодня бились, сражались, были единым целым. Проявили терпение. Знали, что порядок и дисциплина бьют класс. Испанцы всегда играют с мячом, нам пришлось быть в глубине», – сказал игрок.

Матч 1/4 финала сборная России проведет 7 июля в Сочи.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям