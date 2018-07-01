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    Депутат Журова: «Если болельщик хоть раз побывал на Никольской, он запомнит это навсегда»

    Бывшая конькобежка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова считает, что Никольскую улицу в Москве во время чемпионата мира-2018 должны посетить все болельщики.

    «Думаю, если болельщик хоть раз побывал на Никольской улице – он на всю жизнь это запомнит, у него останутся только хорошие впечатления о нашей стране. Не говоря уже о футбольных матчах.

    Я уже посетила две игры, в Питере и Москве, и никаких проблем или дискомфорта не испытывала. Наоборот, всеобщая радость и праздник. Думаю, даже избалованным людям сложно найти что-то негативное», – сказала политик.

    Никольская улица прилегает к Красной площади.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2018 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 июля 2018, 16:40

      Конечно. Там наши девушки ищут иностранцев с кем бы замутить, часть уже без трусов на эту улицу выходят охотиться (видео по интернету и ТВ гуляет). А так красиво, весело и удобно всё сделано для болельщика из любой страны, но каждый за своей целью туда выходит, особенно на вечерний променад.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2018, 14:30

      Это всё хорошо только вот вопрос в том, что там было раньше и что будет потом после 15 июля и не только в Москве ,
      но и в других городах ЧМ и самый главный вопрос ,почему нельзя наводить порядок без организаций крупных мероприятий ,то есть не для тех кто приезжает в страну , а тех кто в ней живёт.
      ,

      5
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > hevbn 28 1 июля 2018, 14:53

      Потому что им пополам на своих граждан!

      -1
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