Депутат Журова: «Если болельщик хоть раз побывал на Никольской, он запомнит это навсегда»

Конечно. Там наши девушки ищут иностранцев с кем бы замутить, часть уже без трусов на эту улицу выходят охотиться (видео по интернету и ТВ гуляет). А так красиво, весело и удобно всё сделано для болельщика из любой страны, но каждый за своей целью туда выходит, особенно на вечерний променад.
Бывшая конькобежка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова считает, что Никольскую улицу в Москве во время чемпионата мира-2018 должны посетить все болельщики.
«Думаю, если болельщик хоть раз побывал на Никольской улице – он на всю жизнь это запомнит, у него останутся только хорошие впечатления о нашей стране. Не говоря уже о футбольных матчах.
Я уже посетила две игры, в Питере и Москве, и никаких проблем или дискомфорта не испытывала. Наоборот, всеобщая радость и праздник. Думаю, даже избалованным людям сложно найти что-то негативное», – сказала политик.
Никольская улица прилегает к Красной площади.