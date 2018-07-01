Депутат Журова: «Если болельщик хоть раз побывал на Никольской, он запомнит это навсегда»

Бывшая конькобежка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова считает, что Никольскую улицу в Москве во время чемпионата мира-2018 должны посетить все болельщики.

«Думаю, если болельщик хоть раз побывал на Никольской улице – он на всю жизнь это запомнит, у него останутся только хорошие впечатления о нашей стране. Не говоря уже о футбольных матчах.

Я уже посетила две игры, в Питере и Москве, и никаких проблем или дискомфорта не испытывала. Наоборот, всеобщая радость и праздник. Думаю, даже избалованным людям сложно найти что-то негативное», – сказала политик.

Никольская улица прилегает к Красной площади.