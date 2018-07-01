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    Сампаоли – о вылете с ЧМ-2018: «Мне не нравится слово «провал»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции (3:4) прокомментировал вылет команды с турнира.

    – Выступление Аргентины в России – провал. Вы согласны?

    – Мне не нравится слово «провал». Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. У меня было много ожиданий от этого турнира. У нас был проект. Я верил, что Аргентина сможет победить, но иногда вариантов нет. Нужно быть честными при анализе произошедшего.

    – Со стороны казалось, что вы совершенно не контролировали игру команды.

    – Легко анализировать на бумаге или у микрофона. Во время игры иногда нельзя просто так принять решение в нужный момент. Часто принимаются неверные решения. Тогда остановиться уже тяжело. Например, нам было тяжело контролировать Мбаппе. Это хороший игрок. Когда мы готовились, были уверены, что учли все. На поле все выглядит иначе, но я не хочу никого винить.

    Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

    Источник: Sport24

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    01.07.2018 06:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:21

      Скорей всего у Аргентины будет новый наставник.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2018, 11:37

      нравиться-не нравиться а вещи нужно называть своими именами.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 июля 2018, 09:44

      крах- катастрофа- фиаско или как лёня про нашу сборную на ЧЕ сказал об... ь выбирайте товарищ Сампаоли много вариантов. Увы команда ничего не показала на этом ЧМ так проблески классной игры иногда вырисовывались не более того

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 1 июля 2018, 09:43

      У сб.Аргентины нет хорошего кипера такого как Буффон, Тер Штеген, Де Хеа, Нойер, Куртуа. Что первый, что второй дырки, не тащат абсолютно ничего. Один мало-мальски опасный удар и сразу гол, удар и гол. Игру Франции сделал супер скоростной Мбаппе. Думаю без Мбаппе Франция проиграла бы. Хотя сам не люблю все эти если бы , да кабы... Аргентина сама виновата они перестали играть через Месси я заметил это во время игры против Нигерии. И скорее всего это установка их тупого тренера. Какой Меса, какой Игуаин где Дибала? где Икарди? Дибалу привезли и посадили на лавку зато бегает это никчемное днище Игуаин. Я еще с прошло ЧМ говорил гнать надо в шею Игуаина. Если бы вместо Игуаина в финале сыграл другой Аргентина стала бы чемпионом еще на прошлом ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 1 июля 2018, 09:42

      "Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. "
      В смысле? Франция забила 3,Аргентина 2... или болт на игру забила больше? Хочется конкретики.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 июля 2018, 08:21

      Нравится не нравится, но сборная Аргентины не красавица, на прошедшем чемпионате. С таким подбором игроков в составе команды и так играть, ну просто неприлично...

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 1 июля 2018, 07:38

      команды у вас не было.просто 11 игроков

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 июля 2018, 07:31

      И дома его ждёт серьёзное мбаппе...

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