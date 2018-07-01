Сампаоли – о вылете с ЧМ-2018: «Мне не нравится слово «провал»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции (3:4) прокомментировал вылет команды с турнира.

– Выступление Аргентины в России – провал. Вы согласны?

– Мне не нравится слово «провал». Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. У меня было много ожиданий от этого турнира. У нас был проект. Я верил, что Аргентина сможет победить, но иногда вариантов нет. Нужно быть честными при анализе произошедшего.

– Со стороны казалось, что вы совершенно не контролировали игру команды.

– Легко анализировать на бумаге или у микрофона. Во время игры иногда нельзя просто так принять решение в нужный момент. Часто принимаются неверные решения. Тогда остановиться уже тяжело. Например, нам было тяжело контролировать Мбаппе. Это хороший игрок. Когда мы готовились, были уверены, что учли все. На поле все выглядит иначе, но я не хочу никого винить.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ