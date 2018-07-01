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  • Сампаоли – о вылете с ЧМ-2018: «Мне не нравится слово «провал»

Сампаоли – о вылете с ЧМ-2018: «Мне не нравится слово «провал»

1 июля 2018, 06:37
9

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции (3:4) прокомментировал вылет команды с турнира.

– Выступление Аргентины в России – провал. Вы согласны?

– Мне не нравится слово «провал». Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. У меня было много ожиданий от этого турнира. У нас был проект. Я верил, что Аргентина сможет победить, но иногда вариантов нет. Нужно быть честными при анализе произошедшего.

– Со стороны казалось, что вы совершенно не контролировали игру команды.

– Легко анализировать на бумаге или у микрофона. Во время игры иногда нельзя просто так принять решение в нужный момент. Часто принимаются неверные решения. Тогда остановиться уже тяжело. Например, нам было тяжело контролировать Мбаппе. Это хороший игрок. Когда мы готовились, были уверены, что учли все. На поле все выглядит иначе, но я не хочу никого винить.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Источник: Sport24
Чемпионат мира Аргентина Сампаоли Хорхе
Комментарии (9)
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yorgenbarenz
1530419488
И дома его ждёт серьёзное мбаппе...
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Alex Flash
1530419910
команды у вас не было.просто 11 игроков
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Рубик Докоян
1530422499
Нравится не нравится, но сборная Аргентины не красавица, на прошедшем чемпионате. С таким подбором игроков в составе команды и так играть, ну просто неприлично...
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Kikujiro
1530427374
"Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. " В смысле? Франция забила 3,Аргентина 2... или болт на игру забила больше? Хочется конкретики.
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АртурZaСМ
1530427384
У сб.Аргентины нет хорошего кипера такого как Буффон, Тер Штеген, Де Хеа, Нойер, Куртуа. Что первый, что второй дырки, не тащат абсолютно ничего. Один мало-мальски опасный удар и сразу гол, удар и гол. Игру Франции сделал супер скоростной Мбаппе. Думаю без Мбаппе Франция проиграла бы. Хотя сам не люблю все эти если бы , да кабы... Аргентина сама виновата они перестали играть через Месси я заметил это во время игры против Нигерии. И скорее всего это установка их тупого тренера. Какой Меса, какой Игуаин где Дибала? где Икарди? Дибалу привезли и посадили на лавку зато бегает это никчемное днище Игуаин. Я еще с прошло ЧМ говорил гнать надо в шею Игуаина. Если бы вместо Игуаина в финале сыграл другой Аргентина стала бы чемпионом еще на прошлом ЧМ.
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Полная Канистра
1530427471
крах- катастрофа- фиаско или как лёня про нашу сборную на ЧЕ сказал об... ь выбирайте товарищ Сампаоли много вариантов. Увы команда ничего не показала на этом ЧМ так проблески классной игры иногда вырисовывались не более того
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OfaZavr
1530434273
нравиться-не нравиться а вещи нужно называть своими именами.
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zigbert
1530516074
Скорей всего у Аргентины будет новый наставник.
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