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  • Сампаоли: «Только гений может видеть игру так, как Месси. Сборная Аргентины должна стремиться к его уровню»

Сампаоли: «Только гений может видеть игру так, как Месси. Сборная Аргентины должна стремиться к его уровню»

30 июня 2018, 00:46

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением об игре форварда Лионеля Месси.

«Лео верен команде, это видно. Он всегда переживает за результат на поле. Он ясно видит футбол, иногда он позволяет нам видеть вещи, которые могут быть видны лишь гению.

Сложно быть на высоте такого великого игрока как Лео, он яркая звезда для всех нас. Мы должны играть так, чтобы приблизиться к его уровню, футболистам с опытом иногда это удается, другим еще нужно время.

Нам надо стараться передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно действовать. Уверен, что у Франции есть план нейтрализации Лео, но у нас тоже есть свое видение. У Аргентины лучший игрок вселенной, но у нас есть и другие футболисты, которые способны создать сопернику проблемы», – сказал Сампаоли.

Сегодня, 30 июня, аргентинцы проведут матч 1/8 финала ЧМ против Франции. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Франция Аргентина Месси Лионель Сампаоли Хорхе
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