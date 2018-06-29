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  • Реднапп: «Чтобы обыграть Испанию, России надо выпустить 16 игроков»

Реднапп: «Чтобы обыграть Испанию, России надо выпустить 16 игроков»

29 июня 2018, 23:56
14

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России.

«Я думаю, что Россия выиграет чемпионат мира. Ха-ха, ладно. Если бы ваша команда в 1/8 финала не попала на Испанию, то точно сказал бы так. Но с Испанией придется очень тяжело.

Я даже не знаю, как русские могут победить ее легальным способом. Чтобы пройти дальше вам надо выпустить на поле 16 игроков. Или сколько там в заявке? 23? Три вратаря точно помогут.

Если серьезно, то я очень рад тому, что Россия вышла в плей-офф. Правда! Мне нравится футбол вашей сборной, вы одержали две фантастические победы над Саудовской Аравией и Египтом.

Я помню, как плохо Россия играла на предыдущем чемпионате Европы, но сейчас она сделала качественный скачок. Однако я все равно сомневаюсь в том, что Россия выйдет в четвертьфинал. Думаю, Испания выиграет со счетом 2:0», – сказал Реднапп.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания Россия Реднапп Гарри
Комментарии (14)
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bset
1530306669
Т.е. если бы мы на Испанию не попали, у нас одни Саудовские Аравии до финала в соперниках были?
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DeStar
1530308002
Ну думаю с португалией было бы больше шансов все-таки.. Там уже была статья по статистикой и всем таким.. но португалия будет давать играть , а вот испания хрен..
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kykyi
1530327265
При этом не помешало бы еще у испанцев удалить человек шесть, а то мало ли что.
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anri1703
1530328678
от наших все можно ожидать могут и выйграть
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SpazMatikus
1530329533
Испания блин конечно с трудом верится в победу.По моему даже на том удачном для нас евро 8 мы от испанцев два раза огреблись
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КЭТиК
1530332048
Достаточно привлечь на свою сторону судью.
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yorgenbarenz
1530333791
Как любил говорить мне учитель истории в школе: " Ты не думай,то что думаешь!"))
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Cules2013
1530337826
Странно он как-то шутит, но это его дело. В проход наших не верю, но Реднапп явно перегибает.
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zigbert
1530341771
Опровергнуть слова Реднаппа будет трудно ,но сдаваться раньше времени не стоит.
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OfaZavr
1530343913
да с Испанией будет очень тяжело, но попытка не пытка, стоит выложиться на полную и попробовать. а что а вдруг? :)
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