Реднапп: «Чтобы обыграть Испанию, России надо выпустить 16 игроков»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России.

«Я думаю, что Россия выиграет чемпионат мира. Ха-ха, ладно. Если бы ваша команда в 1/8 финала не попала на Испанию, то точно сказал бы так. Но с Испанией придется очень тяжело.

Я даже не знаю, как русские могут победить ее легальным способом. Чтобы пройти дальше вам надо выпустить на поле 16 игроков. Или сколько там в заявке? 23? Три вратаря точно помогут.

Если серьезно, то я очень рад тому, что Россия вышла в плей-офф. Правда! Мне нравится футбол вашей сборной, вы одержали две фантастические победы над Саудовской Аравией и Египтом.

Я помню, как плохо Россия играла на предыдущем чемпионате Европы, но сейчас она сделала качественный скачок. Однако я все равно сомневаюсь в том, что Россия выйдет в четвертьфинал. Думаю, Испания выиграет со счетом 2:0», – сказал Реднапп.

Матч Испания – Россия пройдет 1 июля.