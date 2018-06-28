Испанский тренер сборной России Гранеро: «Мое сердце с Россией. Надеюсь на наш выход в 1/4»

Тренер по физподготовке сборной России Паулино Гранеро заметил, что, несмотря на свое испанское гражданство, он будет всем сердцем болеть за нашу команду в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

«Всем сердцем я с Россией. Я думаю не как испанец и надеюсь, что Россия пройдeт в 1/4 финала. Говорю об этом честно.

Мы сейчас выполняем большой объeм работы. Сильные эмоции, тяжeлые игры, которые нужно преодолевать. Страна напряжена, понимаем, но мы делаем всe, что от нас зависит», – сказал Гранеро.

Матч состоится 1 июля.