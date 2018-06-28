Хиддинк: «В атаке у сборной России есть два отличных опасных нападающих»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказал точку зрения о выступлении российской команды на групповом этапе чемпионата мира-2018.

«Русские сильно провели два первых матча на турнире, но израсходовали в них достаточно много энергии.

Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся. В частности, хорош Головин. Кроме того, в нападении у россиян есть два отличных нападающих. Оба опасны», – сказал Хиддинк.

В воскресенье, 1 июля, россияне в 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся с Испанией. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.